Жителям Салехарда не понравилось обслуживание в ресторане «Юрибей»

Гости ресторана «Юрибей» остались недовольны чашками с подтеками кофе Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) гости пожаловались на обслуживание в ресторане «Юрибей», известного элитными блюдами из традиционных для Ямала продуктов. Им подали кофе в испачканных чашках и недоложили огурцы, полагающиеся к оленине, написал один из посетителей в соцсетях.

«Ходили в „Юрибей“ и были в шоке от обслуживания. Капучино принесли с подтеками на чашке, к блюду „Оленина по-Строгановски“ прилагаются малосольные огурцы, но нам их не доложили, а когда мы спросили почему их нет, ответили, что они закончились», — написал анонимный автор в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте».

Под постом другие посетители оставили несколько комментариев. «У нас, вместо лесных грибов были магазинные шампиньоны, и блюдо было остывшим», — сообщил Константин. «Хотел сходить с супругой, но огурцы и подтеки ломают зубы критики», — раздумал Алексей.

Корреспондент агентства обратился за комментарием к администрации ресторана. Там пояснили, что из-за элементарного человеческого фактора бармен мог не увидеть чашку с противоположной от себя стороны и отдать ее официанту. Огурцы действительно входят в состав блюда и их были обязаны положить. Администрация «Юрибей» приносит свои извинения и готова угостить недовольных посетителей кофе с десертом.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Надыма пожаловались на замену печатного меню в одном из ресторанов города на электронное. Администрация пообещала использовать аналоговое меню наряду с цифровым.

Посетители ресторана недовольны кружкой с подтеками кофе Фото: группа «Подслушано в Салехарде», Вк — https://vk.com/feed?w=wall-186055277_138571

В «Оленине по-Строгановски» не хватает малосольного огурца Фото: группа «Подслушано в Салехарде», Вк — https://vk.com/feed?w=wall-186055277_138571