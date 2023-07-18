ВС России атаковали объекты в Одессе, где готовились теракты против РФ

Были уничтожены объекты топливной инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ горючим
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ ударили по объектам подготовки терактов против России в Одессе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ВС РФ нанесли групповой высокоточный удар по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров», — сообщили в Минобороны РФ. Информация опубликована в
Как сообщили в ведомстве, около города Николаев были уничтожены объекты топливной инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ горючим. Там добавили, что все запланированные цели были поражены.
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