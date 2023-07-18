ВС России атаковали объекты в Одессе, где готовились теракты против РФ

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
Были уничтожены объекты топливной инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ горючим Фото:
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Вооруженные силы РФ ударили по объектам подготовки терактов против России в Одессе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВС РФ нанесли групповой высокоточный удар по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров», — сообщили в Минобороны РФ. Информация опубликована в telegram-канале ведомства. Там отметили, что удары также нанесены по местам их изготовления в районе Одессы.

Как сообщили в ведомстве, около города Николаев были уничтожены объекты топливной инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ горючим. Там добавили, что все запланированные цели были поражены.

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Вооруженные силы РФ ударили по объектам подготовки терактов против России в Одессе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ нанесли групповой высокоточный удар по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров», — сообщили в Минобороны РФ. Информация опубликована в telegram-канале ведомства. Там отметили, что удары также нанесены по местам их изготовления в районе Одессы. Как сообщили в ведомстве, около города Николаев были уничтожены объекты топливной инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ горючим. Там добавили, что все запланированные цели были поражены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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