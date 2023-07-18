Полковник объяснил, как рой беспилотников играет против ВСУ

Полковник Кнутов: у России есть двухступенчатая система защиты от роя беспилотников ВСУ

19 июля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Системы РЭБ отражают рой беспилотников ВСУ, отметил Юрий Кнутов Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для борьбы с активными атаками ВСУ — роем беспилотников — у России создана двухступенчатая система ПВО (противовоздушной обороны), которая включает в себя зенитно-ракетные комплексы и радиоэлектронные станции (РЭБ). Последние позволяют отправлять украинские дроны к месту запуска и тем самым выявлять местонахождение операторов, рассказал в беседе с URA.RU директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. «У нас создана двухступенчатая система ПВО, включающая активные средства типа зенитно-ракетных комплексов и радиоэлектронные станции, станции радиоэлектронной борьбы. РЭБ работают непосредственно по рою беспилотников и достаточно эффективно. Я бы даже сказал, что будущее не за зенитными ракетами, а именно за ними, потому что станции позволяют направлять излучения в узком секторе. В нем глушится сигнал управления либо выводится из строя электроника. За счет этого рой практически уничтожается, то есть он падает на землю. Если полностью РЭБ не может заглушить, если на дронах есть системы защиты, то в этом случае беспилотники разворачиваются, летят к месту запуска и, тем самым, выдают местонахождение оператора», — объяснил Юрий Кнутов. По словам полковника в отставке, роем беспилотников ВСУ пытаются прорвать нашу систему ПВО. «Рой беспилотников ВСУ призван прорвать нашу противовоздушную оборону, сделать так, чтобы системы ПВО захлебнулись. Поэтому основное направление, которым следует сейчас нам заниматься, — это усовершенствованная система РЭБ, размещение зенитно-ракетных систем, а также повышение их эффективности. Мы этим занимаемся, и пока это показывает весьма серьезные результаты. В данном случае был рой из 28 беспилотников. Они не все летели с разных направлений, в основном с одного, но, в любом случае, атака была опасная и рассчитана на нанесение непоправимого ущерба Крыму. И то, что она была сорвана, — это серьезное достижение нашей ПВО», — подчеркнул Кнутов. Ранее РИА Новости, со ссылкой на командира подразделения ВС РФ, сообщили, что украинская армия начала применять новую методику роя для беспилотников. Один взлетает, наблюдает за передвижениями личного состава и техники, остальные операторы дронов-камикадзе делают корректировку по нему. Позднее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что за сутки средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили 28 беспилотников ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для борьбы с активными атаками ВСУ — роем беспилотников — у России создана двухступенчатая система ПВО (противовоздушной обороны), которая включает в себя зенитно-ракетные комплексы и радиоэлектронные станции (РЭБ). Последние позволяют отправлять украинские дроны к месту запуска и тем самым выявлять местонахождение операторов, рассказал в беседе с URA.RU директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. «У нас создана двухступенчатая система ПВО, включающая активные средства типа зенитно-ракетных комплексов и радиоэлектронные станции, станции радиоэлектронной борьбы. РЭБ работают непосредственно по рою беспилотников и достаточно эффективно. Я бы даже сказал, что будущее не за зенитными ракетами, а именно за ними, потому что станции позволяют направлять излучения в узком секторе. В нем глушится сигнал управления либо выводится из строя электроника. За счет этого рой практически уничтожается, то есть он падает на землю. Если полностью РЭБ не может заглушить, если на дронах есть системы защиты, то в этом случае беспилотники разворачиваются, летят к месту запуска и, тем самым, выдают местонахождение оператора», — объяснил Юрий Кнутов. По словам полковника в отставке, роем беспилотников ВСУ пытаются прорвать нашу систему ПВО. «Рой беспилотников ВСУ призван прорвать нашу противовоздушную оборону, сделать так, чтобы системы ПВО захлебнулись. Поэтому основное направление, которым следует сейчас нам заниматься, — это усовершенствованная система РЭБ, размещение зенитно-ракетных систем, а также повышение их эффективности. Мы этим занимаемся, и пока это показывает весьма серьезные результаты. В данном случае был рой из 28 беспилотников. Они не все летели с разных направлений, в основном с одного, но, в любом случае, атака была опасная и рассчитана на нанесение непоправимого ущерба Крыму. И то, что она была сорвана, — это серьезное достижение нашей ПВО», — подчеркнул Кнутов. Ранее РИА Новости, со ссылкой на командира подразделения ВС РФ, сообщили, что украинская армия начала применять новую методику роя для беспилотников. Один взлетает, наблюдает за передвижениями личного состава и техники, остальные операторы дронов-камикадзе делают корректировку по нему. Позднее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что за сутки средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили 28 беспилотников ВСУ.