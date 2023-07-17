17 июля 2023

Активиста тюменской ЛДПР, поддерживающего ЧВК «Вагнер», не хотят пускать в гордуму

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет Натальи Котовой на заседании Городской думы. Челябинск, депутат, чиновник, ботинки, ноги, туфли, бизнесмен, обувь
Тюменский муниципальный депутат поборется за место в гордуме с директором детских садов Фото:

Тюменский внутрипол попытается не пустить в гордуму депутата Московского района (Тюменская область) от ЛДПР Тимура Темуркаева, поддерживающего ЧВК «Вагнер». Все из-за конфликта с будущим спикером представительного органа. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политики.

«Дело в том, что за время работы муниципальным депутатом Темуркаев не раз выходил на конфликт с будущим спикером гордумы нового созыва Светланой Ивановой, которая возглавляет Тюменский район. Его появление в думе осложнит работу новому председателю, одна из задач которого — поддержание ровных, бесконфликтных отношений внутри представительного органа, а также обеспечение порядка на заседаниях», — поделился собеседник агентства.

Тем не менее, шансы Тимура Темуркаева на избрание по 3 одномандатному округу есть. Ему предстоит бороться с депутатом нынешнего созыва Екатериной Вешкурцевой, директором нескольких детских садов. По данным «ПиГ», народная избранница имеет невысокую узнаваемость на округе и вошла в текущий созыв благодаря отсутствию сильной конкуренции.

В политических кругах Тимур Темуркаев известен поддержкой бойцов в зоне СВО, в том числе ЧВК «Вагнер». По данным инсайдеров, депутат, благодаря связям с силовиками, поставляет на фронт оружие и средства разведки.

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Тюменский внутрипол попытается не пустить в гордуму депутата Московского района (Тюменская область) от ЛДПР Тимура Темуркаева, поддерживающего ЧВК «Вагнер». Все из-за конфликта с будущим спикером представительного органа. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политики. «Дело в том, что за время работы муниципальным депутатом Темуркаев не раз выходил на конфликт с будущим спикером гордумы нового созыва Светланой Ивановой, которая возглавляет Тюменский район. Его появление в думе осложнит работу новому председателю, одна из задач которого — поддержание ровных, бесконфликтных отношений внутри представительного органа, а также обеспечение порядка на заседаниях», — поделился собеседник агентства. Тем не менее, шансы Тимура Темуркаева на избрание по 3 одномандатному округу есть. Ему предстоит бороться с депутатом нынешнего созыва Екатериной Вешкурцевой, директором нескольких детских садов. По данным «ПиГ», народная избранница имеет невысокую узнаваемость на округе и вошла в текущий созыв благодаря отсутствию сильной конкуренции. В политических кругах Тимур Темуркаев известен поддержкой бойцов в зоне СВО, в том числе ЧВК «Вагнер». По данным инсайдеров, депутат, благодаря связям с силовиками, поставляет на фронт оружие и средства разведки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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