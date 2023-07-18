Свердловский минздрав раскрыл, в каком состоянии находятся дети, заболевшие менингитом

Трое детей, заболевшие менингитом в детсаду Екатеринбурга, находятся в состоянии средней степени тяжести

18 июля 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Детям оказывают медицинскую помощь Фото: Николай Бастриков © URA.RU У трех детей из детского сада «Аистенок» в Екатеринбурге, где ранее обнаружили заболевших менингитом, состояние средней степени тяжести. Об этом сообщает министерство здравоохранения Свердловской области. «В инфекционное отделение госпитализировано трое детей с подозрением на энтеровирусную инфекцию. У всех состояние средней тяжести», — заявило министерство в ведомственном telegram-канале. Им оказывается медицинская помощь. Ранее стало известно, что в детском саду «Аистенок» у одного из воспитанников диагностировали менингит. Сегодня днем Роспотребнадзор сообщил, что число заболевших выросло до трех.

У трех детей из детского сада «Аистенок» в Екатеринбурге, где ранее обнаружили заболевших менингитом, состояние средней степени тяжести. Об этом сообщает министерство здравоохранения Свердловской области. «В инфекционное отделение госпитализировано трое детей с подозрением на энтеровирусную инфекцию. У всех состояние средней тяжести», — заявило министерство в ведомственном telegram-канале. Им оказывается медицинская помощь. Ранее стало известно, что в детском саду «Аистенок» у одного из воспитанников диагностировали менингит. Сегодня днем Роспотребнадзор сообщил, что число заболевших выросло до трех.