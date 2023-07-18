Свердловский минздрав раскрыл, в каком состоянии находятся дети, заболевшие менингитом

Детям оказывают медицинскую помощь
У трех детей из детского сада «Аистенок» в Екатеринбурге, где ранее обнаружили заболевших менингитом, состояние средней степени тяжести. Об этом сообщает министерство здравоохранения Свердловской области.
«В инфекционное отделение госпитализировано трое детей с подозрением на энтеровирусную инфекцию. У всех состояние средней тяжести», — заявило министерство в ведомственном telegram-канале. Им оказывается медицинская помощь.
Ранее стало известно, что в детском саду «Аистенок» у одного из воспитанников диагностировали менингит. Сегодня днем Роспотребнадзор сообщил, что число заболевших выросло до трех.
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