Свердловский минздрав раскрыл, в каком состоянии находятся дети, заболевшие менингитом

Трое детей, заболевшие менингитом в детсаду Екатеринбурга, находятся в состоянии средней степени тяжести
© Служба новостей «URA.RU»
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Менингит. Тюменская областная клиническая инфекционная больница. Тюмень, палата, больница, менингит
Детям оказывают медицинскую помощь Фото:

У трех детей из детского сада «Аистенок» в Екатеринбурге, где ранее обнаружили заболевших менингитом, состояние средней степени тяжести. Об этом сообщает министерство здравоохранения Свердловской области.

«В инфекционное отделение госпитализировано трое детей с подозрением на энтеровирусную инфекцию. У всех состояние средней тяжести», — заявило министерство в ведомственном telegram-канале. Им оказывается медицинская помощь.

Ранее стало известно, что в детском саду «Аистенок» у одного из воспитанников диагностировали менингит. Сегодня днем Роспотребнадзор сообщил, что число заболевших выросло до трех.

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У трех детей из детского сада «Аистенок» в Екатеринбурге, где ранее обнаружили заболевших менингитом, состояние средней степени тяжести. Об этом сообщает министерство здравоохранения Свердловской области. «В инфекционное отделение госпитализировано трое детей с подозрением на энтеровирусную инфекцию. У всех состояние средней тяжести», — заявило министерство в ведомственном telegram-канале. Им оказывается медицинская помощь. Ранее стало известно, что в детском саду «Аистенок» у одного из воспитанников диагностировали менингит. Сегодня днем Роспотребнадзор сообщил, что число заболевших выросло до трех.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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