17 июля 2023

В Тюмени врачи нашли зуб в легком ребенка

В Тюмени доктора Областной клинической больницы извлекли из легкого школьницы молочный зуб
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Врачи, больница. Тюмень, рентгенкабинет, поликлиника, рентген, рентгеновский снимок, врач, больница, доктор, рентгенолог
Зуб в легком обнаружили благодаря рентгену Фото:

Врачи Областной клинической больницы №2 достали молочный зуб из легкого восьмилетней девочки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

«Врачи ОКБ № 2 извлекли из бронха восьмилетней девочки молочный зуб. Ребенок расшатывала его и ночью случайно проглотила», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Девочка четыре дня страдала от сильного кашля, пока мама не привела ее на прием к врачу. Рентген показал, что в нижней части правого легкого ребенка находится инородное тело. Избавиться от него помогла бронхоскопия: зуб извлекли гибким эндоскопом. Сейчас юная тюменка идет на поправку.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врачи Областной клинической больницы №2 достали молочный зуб из легкого восьмилетней девочки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона. «Врачи ОКБ № 2 извлекли из бронха восьмилетней девочки молочный зуб. Ребенок расшатывала его и ночью случайно проглотила», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Девочка четыре дня страдала от сильного кашля, пока мама не привела ее на прием к врачу. Рентген показал, что в нижней части правого легкого ребенка находится инородное тело. Избавиться от него помогла бронхоскопия: зуб извлекли гибким эндоскопом. Сейчас юная тюменка идет на поправку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...