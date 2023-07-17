В Тюмени врачи нашли зуб в легком ребенка

Зуб в легком обнаружили благодаря рентгену
Врачи Областной клинической больницы №2 достали молочный зуб из легкого восьмилетней девочки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
«Врачи ОКБ № 2 извлекли из бронха восьмилетней девочки молочный зуб. Ребенок расшатывала его и ночью случайно проглотила», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
Девочка четыре дня страдала от сильного кашля, пока мама не привела ее на прием к врачу. Рентген показал, что в нижней части правого легкого ребенка находится инородное тело. Избавиться от него помогла бронхоскопия: зуб извлекли гибким эндоскопом. Сейчас юная тюменка идет на поправку.
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