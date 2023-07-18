Экс-главе Челябинска запретили перестраивать отель на берегу озера

Бывший сити-менеджер Давыдов судится с челябинским ГУ лесами из-за стройки на Еловом

Сергей Давыдов сошелся в суде с Главным управлением лесами по Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов требует от Главного управления лесами по региону разрешить его реконструкцию отеля на берегу курортного озера Еловое. Это следует из базы судебных дел.

«Индивидуальный предприниматель Давыдов Сергей Викторович обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании незаконным отказа Главного управления лесами Челябинской области от 15 мая во внесении изменений в решение на реконструкцию нежилого здания спальный корпус „Лесное зодчество“. Об обязании ГУ лесами Челябинской области в течение 10 рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда внести изменения в разрешение на реконструкцию», — говорится в определении областного арбитража (есть в распоряжении URA.RU).

Первоначально суд не принял иск, исходя из формального несоответствия предъявляемым к документам такого рода требованиям. Сейчас в заявления внесены изменения, но дата заседания пока не назначена.

Давыдов и его сын Сергей являются владельцами ООО «Глобус». Этой фирме принадлежат часть корпусов на озере Еловое. Площадь реконструируемого здания — 2 тысячи 837 квадратных метров. Кадастровая стоимость спального корпуса составляет 30 млн 214 тысяч 500 рублей.

Давыдов руководил Челябинском с мая 2010 года по декабрь 2014 года. После отставки привлекался к уголовной ответственности за крупные хищения из бюджета, два месяца провел в СИЗО. Затем обвинение переквалифицировали на ч.1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий), Давыдов погасил ущерб, выплатил штраф, и по ходатайству ФСБ дело было закрыто.

Получить комментарий Давыдова к моменту публикации новости не удалось. В пресс-службе ГУ лесами воздержались от комментариев.