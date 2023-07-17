В столице ЯНАО появится центр, который научит салехардцев правильно говорить

В Салехарде, на базе строящегося больничного городка, появится центр патологии речи. В настоящее время подобное учреждение в ЯНАО работает только в Ноябрьске. Об этом сообщает пресс-служба правительства округа.
«В Салехарде построят новый больничный городок. В его состав, помимо прочего, войдет психоневрологический диспансер, на базе которого откроется первый в Салехарде центр патологии речи. Сейчас такой есть только в Ноябрьске», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
Больничный комплекс также объединит в себе детскую и взрослую поликлиники и станцию скорой медицинской помощи с центром медицины катастроф. Как ранее писало URA.RU, мэр Салехарда Алексей Титовский подчеркивал, что строительство нового хаба скорой помощи проходит параллельно с устройством к нему подъездных путей.
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