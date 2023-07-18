Пермская художественная галерея ищет партнеров для открытия кафе в новом здании

18 июля 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

В новом здании Пермской галереи насладиться можно будет не только изобразительным искусством Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В новом комплексе Пермской художественной галереи музейщики планируют открыть большое кафе. Оно будет расположено в отдельном здании. В самом музее появится кофейня. Сейчас руководство галереи ищет партнеров для реализации проекта, а также собирает идеи, как лучше обустроить кафе. Для этого музей организует круглый стол, на который собирает рестораторов. «Музейное кафе — новая практика для Перми. Мы приглашаем вас, чтобы вместе обсудить сложившийся зарубежный и отечественный опыт, поделиться ожиданиями и мечтами о том, каким может быть наше музейное кафе. Надеемся, что итогом встречи станет круг заинтересованных компаний, вместе с которыми мы найдем оптимальный вариант сотрудничества и создадим новую точку притяжения на карте Перми», — говорит директор галереи Юлия Тавризян. Ее слова приводятся на странице музея в соцсети «ВКонтакте». Круглый стол пройдет 24 июля в здании Галереи на Комсомольском проспекте, 4. Из него музей начнет переезжать уже осенью. В новом здании, которое пока еще строится, двери для посетителей откроют в июне 2024 года.

В новом комплексе Пермской художественной галереи музейщики планируют открыть большое кафе. Оно будет расположено в отдельном здании. В самом музее появится кофейня. Сейчас руководство галереи ищет партнеров для реализации проекта, а также собирает идеи, как лучше обустроить кафе. Для этого музей организует круглый стол, на который собирает рестораторов. «Музейное кафе — новая практика для Перми. Мы приглашаем вас, чтобы вместе обсудить сложившийся зарубежный и отечественный опыт, поделиться ожиданиями и мечтами о том, каким может быть наше музейное кафе. Надеемся, что итогом встречи станет круг заинтересованных компаний, вместе с которыми мы найдем оптимальный вариант сотрудничества и создадим новую точку притяжения на карте Перми», — говорит директор галереи Юлия Тавризян. Ее слова приводятся на странице музея в соцсети «ВКонтакте». Круглый стол пройдет 24 июля в здании Галереи на Комсомольском проспекте, 4. Из него музей начнет переезжать уже осенью. В новом здании, которое пока еще строится, двери для посетителей откроют в июне 2024 года.