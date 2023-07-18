Пермская художественная галерея ищет партнеров для открытия кафе в новом здании

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Кофейня DUO в ТЦ Bolshoy. Екатеринбург, завтрак, кофейня, десерт, кофейня дуо, duo coffee
В новом здании Пермской галереи насладиться можно будет не только изобразительным искусством Фото:

В новом комплексе Пермской художественной галереи музейщики планируют открыть большое кафе. Оно будет расположено в отдельном здании. В самом музее появится кофейня. Сейчас руководство галереи ищет партнеров для реализации проекта, а также собирает идеи, как лучше обустроить кафе. Для этого музей организует круглый стол, на который собирает рестораторов.

«Музейное кафе — новая практика для Перми. Мы приглашаем вас, чтобы вместе обсудить сложившийся зарубежный и отечественный опыт, поделиться ожиданиями и мечтами о том, каким может быть наше музейное кафе. Надеемся, что итогом встречи станет круг заинтересованных компаний, вместе с которыми мы найдем оптимальный вариант сотрудничества и создадим новую точку притяжения на карте Перми», — говорит директор галереи Юлия Тавризян. Ее слова приводятся на странице музея в соцсети «ВКонтакте».

Круглый стол пройдет 24 июля в здании Галереи на Комсомольском проспекте, 4. Из него музей начнет переезжать уже осенью. В новом здании, которое пока еще строится, двери для посетителей откроют в июне 2024 года.

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В новом комплексе Пермской художественной галереи музейщики планируют открыть большое кафе. Оно будет расположено в отдельном здании. В самом музее появится кофейня. Сейчас руководство галереи ищет партнеров для реализации проекта, а также собирает идеи, как лучше обустроить кафе. Для этого музей организует круглый стол, на который собирает рестораторов. «Музейное кафе — новая практика для Перми. Мы приглашаем вас, чтобы вместе обсудить сложившийся зарубежный и отечественный опыт, поделиться ожиданиями и мечтами о том, каким может быть наше музейное кафе. Надеемся, что итогом встречи станет круг заинтересованных компаний, вместе с которыми мы найдем оптимальный вариант сотрудничества и создадим новую точку притяжения на карте Перми», — говорит директор галереи Юлия Тавризян. Ее слова приводятся на странице музея в соцсети «ВКонтакте». Круглый стол пройдет 24 июля в здании Галереи на Комсомольском проспекте, 4. Из него музей начнет переезжать уже осенью. В новом здании, которое пока еще строится, двери для посетителей откроют в июне 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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