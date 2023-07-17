Новый нефтегазовый генерал из ХМАО начал смену команды

Новый гендиректор «Газпром трансгаз Югорска» (дочернее общество «Газпрома») Алексей Кшесинский начал смену команды. Источник из числа газовиков сообщил агентству, что место главного инженера займет Алексей Свиридов — топ-менеджер из столичного филиала компании.
«Новым главным инженером „Газпром трансгаз Югорска“ назначают Алексея Свиридова. Раньше он работал начальником управления по эксплуатации магистральных газопроводов в компании „Газпром трансгаз Москва“», — поделился инсайдер.
На протяжении восьми лет должность главного инженера «Газпром трансгаз Югорска» занимал Евгений Братков. Он работал в структуре «Газпрома» больше 20 лет, прошел путь от машиниста технологических компрессоров до руководителя.
Агентство URA.RU обратилось за комментарием в ООО «Газпром трансгаз Югорск». Пресс-служба пообещала ответить на запрос позже.
Ранее URA.RU рассказывало, что руководителем «Газпром трансгаз Югорска» назначили Кшесинского. Прежде он был главным инженером подразделения «Газпрома» в Волгограде.
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