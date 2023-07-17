17 июля 2023

Новый нефтегазовый генерал из ХМАО начал смену команды

© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация главы Звериноголовского района Михаила Шейгец. С. Звериноголовское, депутат, чиновник, портфель, назначение
Новым главным инженером «Газпром трансгаз Югорска» станет Алексей Свиридов Фото:

Новый гендиректор «Газпром трансгаз Югорска» (дочернее общество «Газпрома») Алексей Кшесинский начал смену команды. Источник из числа газовиков сообщил агентству, что место главного инженера займет Алексей Свиридов — топ-менеджер из столичного филиала компании.

«Новым главным инженером „Газпром трансгаз Югорска“ назначают Алексея Свиридова. Раньше он работал начальником управления по эксплуатации магистральных газопроводов в компании „Газпром трансгаз Москва“», — поделился инсайдер.

На протяжении восьми лет должность главного инженера «Газпром трансгаз Югорска» занимал Евгений Братков. Он работал в структуре «Газпрома» больше 20 лет, прошел путь от машиниста технологических компрессоров до руководителя.

Агентство URA.RU обратилось за комментарием в ООО «Газпром трансгаз Югорск». Пресс-служба пообещала ответить на запрос позже.

Ранее URA.RU рассказывало, что руководителем «Газпром трансгаз Югорска» назначили Кшесинского. Прежде он был главным инженером подразделения «Газпрома» в Волгограде.

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Новый гендиректор «Газпром трансгаз Югорска» (дочернее общество «Газпрома») Алексей Кшесинский начал смену команды. Источник из числа газовиков сообщил агентству, что место главного инженера займет Алексей Свиридов — топ-менеджер из столичного филиала компании. «Новым главным инженером „Газпром трансгаз Югорска“ назначают Алексея Свиридова. Раньше он работал начальником управления по эксплуатации магистральных газопроводов в компании „Газпром трансгаз Москва“», — поделился инсайдер. На протяжении восьми лет должность главного инженера «Газпром трансгаз Югорска» занимал Евгений Братков. Он работал в структуре «Газпрома» больше 20 лет, прошел путь от машиниста технологических компрессоров до руководителя. Агентство URA.RU обратилось за комментарием в ООО «Газпром трансгаз Югорск». Пресс-служба пообещала ответить на запрос позже. Ранее URA.RU рассказывало, что руководителем «Газпром трансгаз Югорска» назначили Кшесинского. Прежде он был главным инженером подразделения «Газпрома» в Волгограде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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