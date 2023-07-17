Новый нефтегазовый генерал из ХМАО начал смену команды

18 июля 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Новым главным инженером «Газпром трансгаз Югорска» станет Алексей Свиридов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новый гендиректор «Газпром трансгаз Югорска» (дочернее общество «Газпрома») Алексей Кшесинский начал смену команды. Источник из числа газовиков сообщил агентству, что место главного инженера займет Алексей Свиридов — топ-менеджер из столичного филиала компании. «Новым главным инженером „Газпром трансгаз Югорска“ назначают Алексея Свиридова. Раньше он работал начальником управления по эксплуатации магистральных газопроводов в компании „Газпром трансгаз Москва“», — поделился инсайдер. На протяжении восьми лет должность главного инженера «Газпром трансгаз Югорска» занимал Евгений Братков. Он работал в структуре «Газпрома» больше 20 лет, прошел путь от машиниста технологических компрессоров до руководителя. Агентство URA.RU обратилось за комментарием в ООО «Газпром трансгаз Югорск». Пресс-служба пообещала ответить на запрос позже. Ранее URA.RU рассказывало, что руководителем «Газпром трансгаз Югорска» назначили Кшесинского. Прежде он был главным инженером подразделения «Газпрома» в Волгограде.

Новый гендиректор «Газпром трансгаз Югорска» (дочернее общество «Газпрома») Алексей Кшесинский начал смену команды. Источник из числа газовиков сообщил агентству, что место главного инженера займет Алексей Свиридов — топ-менеджер из столичного филиала компании. «Новым главным инженером „Газпром трансгаз Югорска“ назначают Алексея Свиридова. Раньше он работал начальником управления по эксплуатации магистральных газопроводов в компании „Газпром трансгаз Москва“», — поделился инсайдер. На протяжении восьми лет должность главного инженера «Газпром трансгаз Югорска» занимал Евгений Братков. Он работал в структуре «Газпрома» больше 20 лет, прошел путь от машиниста технологических компрессоров до руководителя. Агентство URA.RU обратилось за комментарием в ООО «Газпром трансгаз Югорск». Пресс-служба пообещала ответить на запрос позже. Ранее URA.RU рассказывало, что руководителем «Газпром трансгаз Югорска» назначили Кшесинского. Прежде он был главным инженером подразделения «Газпрома» в Волгограде.