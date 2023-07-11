В ХМАО назначили нового гендиректора «дочки» «Газпрома»

Новым гендиректором «Газпром трансгаз Югорска» стал Алексей Кшесинский

Новым гендиректором «Газпром трансгаз Югорск» назначили Алексея Кшесинского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым гендиректором «Газпром трансгаз Югорска» назначили Алексея Кшесинского. До этого момента он был главным инженером и заместителем руководителя подразделения компании в Волгограде.

«Генеральным директором „Газпром трансгаз Югорск“ избран Алексей Кшесинский. В структуре „Газпрома“ работает 16 лет», — говорится в telegram-канале «Газпрома». В Волгограде Кшесинский работал с 2018 года. А до этого строил карьеру в екатеринбургских «дочках» «Газпрома».

Ранее URA.RU уже рассказывало, что Кшесинского прочили на место гендиректора компании «Газпром трансгаз Югорск». Бывший руководитель предприятия и депутат думы ХМАО Петр Созонов покинул этот пост после взрыва газопровода «Ямбург — Елец-1», унесшего жизни четверых сотрудников.