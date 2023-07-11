11 июля 2023

В ХМАО назначили нового гендиректора «дочки» «Газпрома»

Новым гендиректором «Газпром трансгаз Югорска» стал Алексей Кшесинский
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с директором департамента промышленности Саносяном Андреем. Курган, депутат, чиновник, руки в замок, руки депутата
Новым гендиректором «Газпром трансгаз Югорск» назначили Алексея Кшесинского Фото:

Новым гендиректором «Газпром трансгаз Югорска» назначили Алексея Кшесинского. До этого момента он был главным инженером и заместителем руководителя подразделения компании в Волгограде.

«Генеральным директором „Газпром трансгаз Югорск“ избран Алексей Кшесинский. В структуре „Газпрома“ работает 16 лет», — говорится в telegram-канале «Газпрома». В Волгограде Кшесинский работал с 2018 года. А до этого строил карьеру в екатеринбургских «дочках» «Газпрома».

Ранее URA.RU уже рассказывало, что Кшесинского прочили на место гендиректора компании «Газпром трансгаз Югорск». Бывший руководитель предприятия и депутат думы ХМАО Петр Созонов покинул этот пост после взрыва газопровода «Ямбург — Елец-1», унесшего жизни четверых сотрудников.

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Новым гендиректором «Газпром трансгаз Югорска» назначили Алексея Кшесинского. До этого момента он был главным инженером и заместителем руководителя подразделения компании в Волгограде. «Генеральным директором „Газпром трансгаз Югорск“ избран Алексей Кшесинский. В структуре „Газпрома“ работает 16 лет», — говорится в telegram-канале «Газпрома». В Волгограде Кшесинский работал с 2018 года. А до этого строил карьеру в екатеринбургских «дочках» «Газпрома». Ранее URA.RU уже рассказывало, что Кшесинского прочили на место гендиректора компании «Газпром трансгаз Югорск». Бывший руководитель предприятия и депутат думы ХМАО Петр Созонов покинул этот пост после взрыва газопровода «Ямбург — Елец-1», унесшего жизни четверых сотрудников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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