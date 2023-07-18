В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП с пятью погибшими

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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мигалка, госавтоинспекция, гибдд, дпс
Смертельная авария произошла на автодороге Большая Соснова — Частые Фото:

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Большесосновском районе, в результате которого погибли пять человек. Статья — «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

«На 13-м километре автодороги Большая Соснова — Частые водитель большегруза 1975 года рождения в результате повреждения колеса допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилями „Чери“, „Лада“ и мотоциклом. Погибли водитель и три пассажира иномарки, а также водитель мотоцикла. Водитель грузовика и пассажирка мотоцикла доставлены в медучреждение. Несовершеннолетних среди погибших и пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается», — сообщает telegram-канал ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Ранее проверку из-за данного ДТП организовала прокуратура Большесосновского муниципального округа. Надзорному ведомству предстоит дать оценку соблюдению подрядчиком обязанностей по содержанию и благоустройству дороги, по которой ехали машины.

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В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Большесосновском районе, в результате которого погибли пять человек. Статья — «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». «На 13-м километре автодороги Большая Соснова — Частые водитель большегруза 1975 года рождения в результате повреждения колеса допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилями „Чери“, „Лада“ и мотоциклом. Погибли водитель и три пассажира иномарки, а также водитель мотоцикла. Водитель грузовика и пассажирка мотоцикла доставлены в медучреждение. Несовершеннолетних среди погибших и пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается», — сообщает telegram-канал ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Ранее проверку из-за данного ДТП организовала прокуратура Большесосновского муниципального округа. Надзорному ведомству предстоит дать оценку соблюдению подрядчиком обязанностей по содержанию и благоустройству дороги, по которой ехали машины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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