В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП с пятью погибшими

Смертельная авария произошла на автодороге Большая Соснова — Частые Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Большесосновском районе, в результате которого погибли пять человек. Статья — «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

«На 13-м километре автодороги Большая Соснова — Частые водитель большегруза 1975 года рождения в результате повреждения колеса допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилями „Чери“, „Лада“ и мотоциклом. Погибли водитель и три пассажира иномарки, а также водитель мотоцикла. Водитель грузовика и пассажирка мотоцикла доставлены в медучреждение. Несовершеннолетних среди погибших и пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается», — сообщает telegram-канал ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Ранее проверку из-за данного ДТП организовала прокуратура Большесосновского муниципального округа. Надзорному ведомству предстоит дать оценку соблюдению подрядчиком обязанностей по содержанию и благоустройству дороги, по которой ехали машины.