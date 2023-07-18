Россия нарастит поставки истребителей пятого поколения

Россия намерена увеличить поставки истребителей пятого поколения. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.
«Планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения», — сказал Михаил Мишустин. Трансляция его обращения велась на youtube-канале российского правительства.
Ранее Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что в 2023 году увеличатся поставки самолетов пятого поколения Су-57. Он также сообщил, что ОАК получила большой объем средств для техперевооружения и модернизации производства, передает деловое издание «Взгляд».
Россия намерена увеличить поставки истребителей пятого поколения. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил. «Планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения», — сказал Михаил Мишустин. Трансляция его обращения велась на youtube-канале российского правительства. Ранее Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что в 2023 году увеличатся поставки самолетов пятого поколения Су-57. Он также сообщил, что ОАК получила большой объем средств для техперевооружения и модернизации производства, передает деловое издание «Взгляд».