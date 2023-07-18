Россия нарастит поставки истребителей пятого поколения

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
В РФ увеличат объемы поставок истребителей пятого поколения, заявил Михаил Мишустин Фото:

Россия намерена увеличить поставки истребителей пятого поколения. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.

«Планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения», — сказал Михаил Мишустин. Трансляция его обращения велась на youtube-канале российского правительства.

Ранее Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что в 2023 году увеличатся поставки самолетов пятого поколения Су-57. Он также сообщил, что ОАК получила большой объем средств для техперевооружения и модернизации производства, передает деловое издание «Взгляд».

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Россия намерена увеличить поставки истребителей пятого поколения. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил. «Планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения», — сказал Михаил Мишустин. Трансляция его обращения велась на youtube-канале российского правительства. Ранее Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что в 2023 году увеличатся поставки самолетов пятого поколения Су-57. Он также сообщил, что ОАК получила большой объем средств для техперевооружения и модернизации производства, передает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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