Российский боец рассказал о «воскрешении» сослуживца в зоне СВО

Командир роты ВС РФ рассказал о спасении бойца со своими военными

18 июля 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Российские бойцы двое суток не могли подобраться к своему сослуживцу Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные пытались эвакуировать бойца, пролежавшего на морозе с тяжелым ранением. Когда им удалось добраться до раненого, все удивились тому, что он остался жив. Об этом рассказал командир роты «спасителей» с позывным «Ваня» в беседе с военкором URA.RU. По словам военного, взвод получил команду на отход от линии огня после решения ударить по опорным пунктам ВСУ тяжелым вооружением. Однако в тот момент начался сильный обстрел со стороны противника, из-за чего боец с позывным «Банкир» получил ранение и упал. Спустя время он вовсе перестал подавать признаки жизни и остался лежать на двадцатиградусном морозе. «Снайперский и минометный огонь сделали невозможным его эвакуацию», — поделился «Ваня». Российские бойцы не могли подобраться к «Банкиру» двое суток, так как ВСУ следили за местом, где он лежал. Однако на третьи сутки военные разобрались долговременными защищенными огневыми точками противника и были готовы к штурму опорных пунктов. Чтобы вытаскивать его («Банкира»), нужно было понять, в каком положении он находится: заминирован — незаминирован, оружие при нем или нет. Вдруг он моргнул. Вызвал изумление у всех нас», — заявил боец. Спустя время раненый боец пошевелил рукой по просьбе «Вани». После этого военного эвакуировали с поля боя и оказали первую помощь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские военные пытались эвакуировать бойца, пролежавшего на морозе с тяжелым ранением. Когда им удалось добраться до раненого, все удивились тому, что он остался жив. Об этом рассказал командир роты «спасителей» с позывным «Ваня» в беседе с военкором URA.RU. По словам военного, взвод получил команду на отход от линии огня после решения ударить по опорным пунктам ВСУ тяжелым вооружением. Однако в тот момент начался сильный обстрел со стороны противника, из-за чего боец с позывным «Банкир» получил ранение и упал. Спустя время он вовсе перестал подавать признаки жизни и остался лежать на двадцатиградусном морозе. «Снайперский и минометный огонь сделали невозможным его эвакуацию», — поделился «Ваня». Российские бойцы не могли подобраться к «Банкиру» двое суток, так как ВСУ следили за местом, где он лежал. Однако на третьи сутки военные разобрались долговременными защищенными огневыми точками противника и были готовы к штурму опорных пунктов. Чтобы вытаскивать его («Банкира»), нужно было понять, в каком положении он находится: заминирован — незаминирован, оружие при нем или нет. Вдруг он моргнул. Вызвал изумление у всех нас», — заявил боец. Спустя время раненый боец пошевелил рукой по просьбе «Вани». После этого военного эвакуировали с поля боя и оказали первую помощь.