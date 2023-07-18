Российский боец рассказал о «воскрешении» сослуживца в зоне СВО

Командир роты ВС РФ рассказал о спасении бойца со своими военными
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, каска, автомат калашникова, оружие, чвк, сво, каска солдатская
Российские бойцы двое суток не могли подобраться к своему сослуживцу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные пытались эвакуировать бойца, пролежавшего на морозе с тяжелым ранением. Когда им удалось добраться до раненого, все удивились тому, что он остался жив. Об этом рассказал командир роты «спасителей» с позывным «Ваня» в беседе с военкором URA.RU.

По словам военного, взвод получил команду на отход от линии огня после решения ударить по опорным пунктам ВСУ тяжелым вооружением. Однако в тот момент начался сильный обстрел со стороны противника, из-за чего боец с позывным «Банкир» получил ранение и упал. Спустя время он вовсе перестал подавать признаки жизни и остался лежать на двадцатиградусном морозе. «Снайперский и минометный огонь сделали невозможным его эвакуацию», — поделился «Ваня».

Российские бойцы не могли подобраться к «Банкиру» двое суток, так как ВСУ следили за местом, где он лежал. Однако на третьи сутки военные разобрались долговременными защищенными огневыми точками противника и были готовы к штурму опорных пунктов.

Чтобы вытаскивать его («Банкира»), нужно было понять, в каком положении он находится: заминирован — незаминирован, оружие при нем или нет. Вдруг он моргнул. Вызвал изумление у всех нас», — заявил боец. Спустя время раненый боец пошевелил рукой по просьбе «Вани». После этого военного эвакуировали с поля боя и оказали первую помощь.

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Российские военные пытались эвакуировать бойца, пролежавшего на морозе с тяжелым ранением. Когда им удалось добраться до раненого, все удивились тому, что он остался жив. Об этом рассказал командир роты «спасителей» с позывным «Ваня» в беседе с военкором URA.RU. По словам военного, взвод получил команду на отход от линии огня после решения ударить по опорным пунктам ВСУ тяжелым вооружением. Однако в тот момент начался сильный обстрел со стороны противника, из-за чего боец с позывным «Банкир» получил ранение и упал. Спустя время он вовсе перестал подавать признаки жизни и остался лежать на двадцатиградусном морозе. «Снайперский и минометный огонь сделали невозможным его эвакуацию», — поделился «Ваня». Российские бойцы не могли подобраться к «Банкиру» двое суток, так как ВСУ следили за местом, где он лежал. Однако на третьи сутки военные разобрались долговременными защищенными огневыми точками противника и были готовы к штурму опорных пунктов. Чтобы вытаскивать его («Банкира»), нужно было понять, в каком положении он находится: заминирован — незаминирован, оружие при нем или нет. Вдруг он моргнул. Вызвал изумление у всех нас», — заявил боец. Спустя время раненый боец пошевелил рукой по просьбе «Вани». После этого военного эвакуировали с поля боя и оказали первую помощь.
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