Финэксперты рассказали о возможности получить выплату на покупку одежды и мебели

Центр Финансового аутсорсинга напомнил о возможности получить выплату на товары первой необходимости

19 июля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Россияне могут получить от трех до нескольких десятков тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Малообеспеченные и социально незащищенные слои общества могут рассчитывать на единоразовое пособие на покупку товаров первой необходимости. Об этом URA.RU рассказали в Центре Финансового Аутсорсинга «Современная Бухгалтерия». «В России действует программа единовременного пособия на покупку товаров первой необходимости, таких как одежда, обувь, мебель и мягкий инвентарь. Это пособие предназначено для малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан. Для того, чтобы получить пособие, необходимо соответствовать следующим условиям: быть гражданином России, иметь низкий доход, не иметь работы или быть безработным, быть студентом или учащимся, являться пенсионером или инвалидом», — сообщили эксперты центра. Также эксперты «Современной Бухгалтерии» отметили, что размер пособия может зависеть от разных факторов. «Минимальный размер пособия составляет около 3000 рублей, но может варьироваться в зависимости от региона. Максимальный размер пособия определяется местными органами власти и может достигать десятков тысяч рублей. Сумма пособия зависит от многих факторов, включая социальный статус, доход, наличие детей и другие обстоятельства», — заявили в центре финансового аутсорсинга. По словам экспертов, чтобы получить выплату, нужно обратиться в органы соцзащиты с соответствующими документами. «Подать заявление на получение пособия можно в органах соцзащиты или МФЦ. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие право на пособие, а также заполнить заявление. После рассмотрения заявления будет принято решение о выплате пособия», — объяснили в Центре. Ранее экономист Анастасия Хрусталева рассказала URA.RU, какие в России есть льготы, о которых мало кто знает. По ее словам, родители первоклассников и пенсионеры могут рассчитывать на дополнительную выплату, если их работодатель участвует в программе соцподдержки работников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Малообеспеченные и социально незащищенные слои общества могут рассчитывать на единоразовое пособие на покупку товаров первой необходимости. Об этом URA.RU рассказали в Центре Финансового Аутсорсинга «Современная Бухгалтерия». «В России действует программа единовременного пособия на покупку товаров первой необходимости, таких как одежда, обувь, мебель и мягкий инвентарь. Это пособие предназначено для малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан. Для того, чтобы получить пособие, необходимо соответствовать следующим условиям: быть гражданином России, иметь низкий доход, не иметь работы или быть безработным, быть студентом или учащимся, являться пенсионером или инвалидом», — сообщили эксперты центра. Также эксперты «Современной Бухгалтерии» отметили, что размер пособия может зависеть от разных факторов. «Минимальный размер пособия составляет около 3000 рублей, но может варьироваться в зависимости от региона. Максимальный размер пособия определяется местными органами власти и может достигать десятков тысяч рублей. Сумма пособия зависит от многих факторов, включая социальный статус, доход, наличие детей и другие обстоятельства», — заявили в центре финансового аутсорсинга. По словам экспертов, чтобы получить выплату, нужно обратиться в органы соцзащиты с соответствующими документами. «Подать заявление на получение пособия можно в органах соцзащиты или МФЦ. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие право на пособие, а также заполнить заявление. После рассмотрения заявления будет принято решение о выплате пособия», — объяснили в Центре. Ранее экономист Анастасия Хрусталева рассказала URA.RU, какие в России есть льготы, о которых мало кто знает. По ее словам, родители первоклассников и пенсионеры могут рассчитывать на дополнительную выплату, если их работодатель участвует в программе соцподдержки работников.