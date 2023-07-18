Крымский мост быстро восстановят благодаря новой системе работы власти

Крымский мост быстро восстановят благодаря новой системе работы властей РФ

18 июля 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Власти РФ перестроили работу, что позволило оперативно решить вопрос после теракта на Крымском мосту Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Власти РФ полностью перестроили систему взаимодействия в рамках СВО, на что, в частности, указывает присутствие вице-премьера Марата Хуснуллина на полуострове после теракта на Крымском мосту. Члены правительства лично контролируют все в реальном времени, решения принимаются быстрее, что позволяет закрывать все задачи в срок. Так эксперты URA.RU трактуют итоги заседание Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным 18 июля. «Контроль за своевременным исполнением гособоронзаказа — это одно из важнейших направлений усилий нашего совета. Неукоснительному соблюдению сроков выполнения плана-графика уделяется пристальное внимание. В конце прошлого месяца, например, авиастроители передали Министерству обороны очередную партию новых самолетов Су-35С. Уже изготавливаются следующие машины. Также планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения», — заявил Михаил Мишустин. По его словам, «Уралвагонзавод» уже отгрузил плановую партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. За последний год предприятие нарастило производство более чем в три раза. Выпускаемая бронетехника особенно востребована при выполнении задач СВО, уточнил глава правительства. Также в конце прошлого месяца авиастроители передали Минобороны партию новых самолетов Су-35С, в планах также увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения. Отдельно премьер-министр остановился на теракте на Крымском мосту, подчеркнув, что правительственная комиссия уже занимается ликвидацией последствий этого инцидента. «Марат Шакирзянович Хуснуллин был на месте теракта. Строители проводят обследование состояния инфраструктуры. Важно максимально быстро восстановить возможности этой транспортной артерии. Также прошу членов Координационного совета — представителей силовых структур — по результатам анализа причин произошедшего представить предложения по вопросам, которые необходимо решить», — сказал Мишустин. Статья по теме Путин меняет условия спецоперации после теракта на Крымском мосту Правительство полностью перестроило систему взаимодействия в рамках СВО и сейчас укрепляет ее, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. «Да, Мишустин выстроил новую систему, которая уже показала свою эффективность. Многое говорит присутствие вице-премьера Хуснуллина на месте теракта на Крымском мосту, который лично контролирует все происходящее в режиме реального времени. Решения принимаются значительно быстрее, если сравнивать с прошлым составом. Выстроился чисто прагматический подход, который позволяет решать необходимые задачи ровно в срок», — говорит Мухин. Российское правительство создало новые механизмы обеспечения и поддержки в рамках СВО, считает политолог, президент Фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков. «Президентом РФ Владимиром Путиным была поставлена задача по восстановлению и поддержке новых территорий. Сейчас правительством сформирован план, который очень тонко и тщательно реализуется. Была, фактически, выстроена новая работа в рамках кабмина. Они уже доказали, что могут работать по предстоящим задачам и достаточно слаженно. Проводятся совещания, принимаются соответствующие законопроекты. Премьер, даже в силу случая, держит этот вопрос на личном контроле. А диверсификация промышленности поможет российским военным одержать победу», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ полностью перестроили систему взаимодействия в рамках СВО, на что, в частности, указывает присутствие вице-премьера Марата Хуснуллина на полуострове после теракта на Крымском мосту. Члены правительства лично контролируют все в реальном времени, решения принимаются быстрее, что позволяет закрывать все задачи в срок. Так эксперты URA.RU трактуют итоги заседание Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным 18 июля. «Контроль за своевременным исполнением гособоронзаказа — это одно из важнейших направлений усилий нашего совета. Неукоснительному соблюдению сроков выполнения плана-графика уделяется пристальное внимание. В конце прошлого месяца, например, авиастроители передали Министерству обороны очередную партию новых самолетов Су-35С. Уже изготавливаются следующие машины. Также планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения», — заявил Михаил Мишустин. По его словам, «Уралвагонзавод» уже отгрузил плановую партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. За последний год предприятие нарастило производство более чем в три раза. Выпускаемая бронетехника особенно востребована при выполнении задач СВО, уточнил глава правительства. Также в конце прошлого месяца авиастроители передали Минобороны партию новых самолетов Су-35С, в планах также увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения. Отдельно премьер-министр остановился на теракте на Крымском мосту, подчеркнув, что правительственная комиссия уже занимается ликвидацией последствий этого инцидента. «Марат Шакирзянович Хуснуллин был на месте теракта. Строители проводят обследование состояния инфраструктуры. Важно максимально быстро восстановить возможности этой транспортной артерии. Также прошу членов Координационного совета — представителей силовых структур — по результатам анализа причин произошедшего представить предложения по вопросам, которые необходимо решить», — сказал Мишустин. Правительство полностью перестроило систему взаимодействия в рамках СВО и сейчас укрепляет ее, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. «Да, Мишустин выстроил новую систему, которая уже показала свою эффективность. Многое говорит присутствие вице-премьера Хуснуллина на месте теракта на Крымском мосту, который лично контролирует все происходящее в режиме реального времени. Решения принимаются значительно быстрее, если сравнивать с прошлым составом. Выстроился чисто прагматический подход, который позволяет решать необходимые задачи ровно в срок», — говорит Мухин. Российское правительство создало новые механизмы обеспечения и поддержки в рамках СВО, считает политолог, президент Фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков. «Президентом РФ Владимиром Путиным была поставлена задача по восстановлению и поддержке новых территорий. Сейчас правительством сформирован план, который очень тонко и тщательно реализуется. Была, фактически, выстроена новая работа в рамках кабмина. Они уже доказали, что могут работать по предстоящим задачам и достаточно слаженно. Проводятся совещания, принимаются соответствующие законопроекты. Премьер, даже в силу случая, держит этот вопрос на личном контроле. А диверсификация промышленности поможет российским военным одержать победу», — подытожил эксперт.