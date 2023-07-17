Путин меняет условия спецоперации после теракта на Крымском мосту

Реакция президента РФ будет серьезнее, чем после первой диверсии

18 июля 2023 в 00:09 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин пообещал ответить Киеву на теракт на Крымском мосту и гибель мирных жителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Взрыв на Крымском мосту Президент РФ Владимир Путин ужесточает условия спецоперации после нового теракта Киева на Крымском мосту. Эта диверсия может стать триггером для российской армии, комментируют эксперты итоги совещания по ликвидации последствий теракта, которое провел Путин вечером 17 июля. По словам политологов, этот выпад со стороны Украины ставит под вопрос любые соглашения с ее властями, и вынуждает Россию на конкретные и жесткие ответные меры. Совещание после теракта на Крымском мосту было анонсировано еще днем. А уже рано утром президент провел оперативное заседание Совета безопасности. «Сегодня ночью на мосту был совершен очередной террористический акт. Погибли мирные граждане, ранен и остался без родителей ребенок», — начал непростой разговор Путин. Президент Путин назвал произошедшее ночью 17 июля на Крымском мосту терактом Фото: Официальный сайт «Крымский мост» Путин напомнил о серьезном повреждении дорожного полотна и приостановке из-за этого движения. «Дано поручение ФСБ, Следственному комитету, ряду других ведомств детально разобраться в случившемся. Не сомневаюсь, что все обстоятельства будут установлены. С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта», — потребовал президент. Главное — опоры моста остались целы, заметил Путин после доклада вице-премьера Марата Хуснуллина. «По первым предварительным осмотрам водолазов повреждения опор нет», — сообщил Хуснуллин. Вице-премьер Марат Хуснуллин вновь возглавил правительственную комиссию по ликвидации последствий теракта на Крымском мосту Фото: Георгий Бергал © URA.RU Вместе с тем, по словам вице-премьера, визуальный осмотр показал, что один из пролетов (по направлению в Тамань) полностью разрушен и не подлежит восстановлению, еще один (по направлению в Керчь) смещен на 70-80 сантиметров. Главное, что он находится на опоре, — это позволяет наладить реверсивное движение. «Планируем сегодня до 12 ночи завершить укрепление пролетов, установку ограждений. Затем пропуск тестовых груженных автомобилей. После чего в реверсивном движении пустим легковые машины по одной полосе. Также приступим к ремонту поврежденных полос. Предварительно планируем восстановить двустороннее движение по одной стороне к 15 сентября. Движение по второй стороне — к 1 ноября», — отметил Хуснуллин. Путин, выслушав доклады губернаторов Крыма, Херсонской области и Краснодарского края о поддержке людей, которые не смогли сегодня проехать по Крымскому мосту, организации для них альтернативных маршрутов, пунктов питания, сделал вывод, что «ситуация в целом ясна». «Все знают, что нужно делать. Произошедшее — это очередной теракт киевского режима. Это преступление бессмысленное с военной точки зрения, не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост давно не используется для военных перевозок, и жестокое преступление, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица. Ответ со стороны России, конечно, будет. Минобороны готовит соответствующие предложения», — закончил совещание президент. Российская армия адекватно ответит на теракт на Крымском мосту, убеждены эксперты Фото: Сергей Русанов © URA.RU В октябре 2022 года, когда Крымский мост впервые подвергся террористической атаке Киева, последовали массированные удары российской армии по объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины. И на этот раз ответ будет адекватным, объяснил слова Путина научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Но при этом Россия никогда не пойдет на терроризм. Наш адекватный ответ будет на поле боя», — убежден Журавлев. Этот теракт действительно может стать триггером для перехода к решительным наступательным действиям со стороны Минобороны, полагает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. «Полумеры, как показывает практика, в этом военном конфликте не работают. Отрезвление киевской власти может произойти только после асимметричного и системного ответа с российской стороны. Рассчитывать на то, что режим Зеленского пощадит гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, было бы наивно», — подчеркнул Орлов. Новость по теме Путин провел заседание Совбеза по теракту на Крымском мосту: главные заявления. Видео Теракт на Крымском мосту, гибель двух человек и ранение ребенка, который остался сиротой, — это болезненный укол для России, считает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Это демонстративный укол — такова логика пиаровской войны Украины. Путин, может быть, и по-другому отреагировал бы на него, но решения будут конкретные и жесткие. После октябрьской атаки, когда тоже люди погибли, начались действительно масштабные ответы по энергетической и промышленной инфраструктуре воюющей Украины. Наверняка здесь решения будут выдержаны в этой линии», — заключил Кузнецов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин ужесточает условия спецоперации после нового теракта Киева на Крымском мосту. Эта диверсия может стать триггером для российской армии, комментируют эксперты итоги совещания по ликвидации последствий теракта, которое провел Путин вечером 17 июля. По словам политологов, этот выпад со стороны Украины ставит под вопрос любые соглашения с ее властями, и вынуждает Россию на конкретные и жесткие ответные меры. Совещание после теракта на Крымском мосту было анонсировано еще днем. А уже рано утром президент провел оперативное заседание Совета безопасности. «Сегодня ночью на мосту был совершен очередной террористический акт. Погибли мирные граждане, ранен и остался без родителей ребенок», — начал непростой разговор Путин. Путин напомнил о серьезном повреждении дорожного полотна и приостановке из-за этого движения. «Дано поручение ФСБ, Следственному комитету, ряду других ведомств детально разобраться в случившемся. Не сомневаюсь, что все обстоятельства будут установлены. С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта», — потребовал президент. Главное — опоры моста остались целы, заметил Путин после доклада вице-премьера Марата Хуснуллина. «По первым предварительным осмотрам водолазов повреждения опор нет», — сообщил Хуснуллин. Вместе с тем, по словам вице-премьера, визуальный осмотр показал, что один из пролетов (по направлению в Тамань) полностью разрушен и не подлежит восстановлению, еще один (по направлению в Керчь) смещен на 70-80 сантиметров. Главное, что он находится на опоре, — это позволяет наладить реверсивное движение. «Планируем сегодня до 12 ночи завершить укрепление пролетов, установку ограждений. Затем пропуск тестовых груженных автомобилей. После чего в реверсивном движении пустим легковые машины по одной полосе. Также приступим к ремонту поврежденных полос. Предварительно планируем восстановить двустороннее движение по одной стороне к 15 сентября. Движение по второй стороне — к 1 ноября», — отметил Хуснуллин. Путин, выслушав доклады губернаторов Крыма, Херсонской области и Краснодарского края о поддержке людей, которые не смогли сегодня проехать по Крымскому мосту, организации для них альтернативных маршрутов, пунктов питания, сделал вывод, что «ситуация в целом ясна». «Все знают, что нужно делать. В октябре 2022 года, когда Крымский мост впервые подвергся террористической атаке Киева, последовали массированные удары российской армии по объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины. И на этот раз ответ будет адекватным, объяснил слова Путина научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Но при этом Россия никогда не пойдет на терроризм. Наш адекватный ответ будет на поле боя», — убежден Журавлев. Этот теракт действительно может стать триггером для перехода к решительным наступательным действиям со стороны Минобороны, полагает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. «Полумеры, как показывает практика, в этом военном конфликте не работают. Теракт на Крымском мосту, гибель двух человек и ранение ребенка, который остался сиротой, — это болезненный укол для России, считает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Это демонстративный укол — такова логика пиаровской войны Украины. Путин, может быть, и по-другому отреагировал бы на него, но решения будут конкретные и жесткие. После октябрьской атаки, когда тоже люди погибли, начались действительно масштабные ответы по энергетической и промышленной инфраструктуре воюющей Украины. Наверняка здесь решения будут выдержаны в этой линии», — заключил Кузнецов.