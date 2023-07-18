Российские танки впервые получили динамическую защиту кормы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Танки российской армии впервые получили динамическую защиту кормы под названием модули «Реликт». До этого на тяжелой технике использовались только средства пассивной защиты. Видео опубликовали в пресс-службе «Уралвагонзавода».
На кадрах видно, как сотрудники оборонного предприятия совершенствуют танк Т-72Б3М. В том числе на технику устанавливают модули «Реликт». Также можно увидеть танки, на железнодорожных платформах со встроенными средствами динамической защиты. До модернизации кормовая часть могла прикрываться только противокумулятивными экранами (элемент пассивной защиты — прим. URA.RU).
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