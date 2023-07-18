18 июля 2023

МИД РФ: генсек ООН нарушил дипломатический этикет при переписке с Путиным

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Виды Москвы, министерство иностранных дел рф, голубь, мид рф, сталинская высотка
МИД обвинил генсека ООН в том, что он обнародовал свое личное послание на имя Путина Фото:

Министерство иностранных дел России обвинило генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш в нарушении норм дипломатической переписки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В последний день работы „черноморской инициативы“ по вывозу украинского продовольствия Генсекретарь ООН выступил с соответствующим развернутым пресс-релизом. А. Гутерреш, вопреки всем законам дипломатической переписки, фактически „обнародовал“ свое личное послание на имя Президента Российской Федерации В.В.Путина» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства.

Ранее сообщалось, что Россия не планирует вести переговоры о зерновой сделке. Миссия РФ в ООН заявила о том, что принято окончательное решение о выходе из соглашения.

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Министерство иностранных дел России обвинило генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш в нарушении норм дипломатической переписки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В последний день работы „черноморской инициативы“ по вывозу украинского продовольствия Генсекретарь ООН выступил с соответствующим развернутым пресс-релизом. А. Гутерреш, вопреки всем законам дипломатической переписки, фактически „обнародовал“ свое личное послание на имя Президента Российской Федерации В.В.Путина» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства. Ранее сообщалось, что Россия не планирует вести переговоры о зерновой сделке. Миссия РФ в ООН заявила о том, что принято окончательное решение о выходе из соглашения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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