МИД РФ: генсек ООН нарушил дипломатический этикет при переписке с Путиным 19 июля 2023 в 02:00 Размер текста - 17 + МИД обвинил генсека ООН в том, что он обнародовал свое личное послание на имя Путина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство иностранных дел России обвинило генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш в нарушении норм дипломатической переписки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В последний день работы „черноморской инициативы“ по вывозу украинского продовольствия Генсекретарь ООН выступил с соответствующим развернутым пресс-релизом. А. Гутерреш, вопреки всем законам дипломатической переписки, фактически „обнародовал“ свое личное послание на имя Президента Российской Федерации В.В.Путина» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства. Ранее сообщалось, что Россия не планирует вести переговоры о зерновой сделке. Миссия РФ в ООН заявила о том, что принято окончательное решение о выходе из соглашения. Министерство иностранных дел России обвинило генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш в нарушении норм дипломатической переписки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В последний день работы „черноморской инициативы“ по вывозу украинского продовольствия Генсекретарь ООН выступил с соответствующим развернутым пресс-релизом. А. Гутерреш, вопреки всем законам дипломатической переписки, фактически „обнародовал“ свое личное послание на имя Президента Российской Федерации В.В.Путина» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства. Ранее сообщалось, что Россия не планирует вести переговоры о зерновой сделке. Миссия РФ в ООН заявила о том, что принято окончательное решение о выходе из соглашения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям