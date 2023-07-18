Адмирал Акуилино: ракеты КНДР теперь способны долетать до США

19 июля 2023 в 05:18 Размер текста - 17 +

Неизвестно, смогут ли ракеты КНДР долететь до США в ядерном оснащении Фото: Сергей Русанов © URA.RU По оценкам Вооруженных сил США, новые ракеты КНДР смогут достичь территории Америки. Об этом на организованном Аспенским институтом форуме заявил адмирал ВМФ США Джон Акуилино. «Возможности, которые они (ракеты КНДР — прим. URA.RU) продемонстрировали недавно, по нашим оценкам, позволяют достичь территории США», — цитирует адмирала ТАСС. Он уточнил, что на данный момент неизвестно, смогут ли ракеты пролететь такое же расстояние в ядерном оснащении. Ранее сообщалось, что Вашингтон заявил о краже хакерами из Северной Кореи у США более трех миллиардов долларов. Официальные лица Америки считают, что этими средствами профинансировано создание баллистических ракет КНДР.

По оценкам Вооруженных сил США, новые ракеты КНДР смогут достичь территории Америки. Об этом на организованном Аспенским институтом форуме заявил адмирал ВМФ США Джон Акуилино. «Возможности, которые они (ракеты КНДР — прим. URA.RU) продемонстрировали недавно, по нашим оценкам, позволяют достичь территории США», — цитирует адмирала ТАСС. Он уточнил, что на данный момент неизвестно, смогут ли ракеты пролететь такое же расстояние в ядерном оснащении. Ранее сообщалось, что Вашингтон заявил о краже хакерами из Северной Кореи у США более трех миллиардов долларов. Официальные лица Америки считают, что этими средствами профинансировано создание баллистических ракет КНДР.