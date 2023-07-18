18 июля 2023

Адмирал Акуилино: ракеты КНДР теперь способны долетать до США

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия, разное, архив. Пермь, поле боя, штурм, военные учения, сво, взрыв ракеты
Неизвестно, смогут ли ракеты КНДР долететь до США в ядерном оснащении Фото:

По оценкам Вооруженных сил США, новые ракеты КНДР смогут достичь территории Америки. Об этом на организованном Аспенским институтом форуме заявил адмирал ВМФ США Джон Акуилино.

«Возможности, которые они (ракеты КНДР — прим. URA.RU) продемонстрировали недавно, по нашим оценкам, позволяют достичь территории США», — цитирует адмирала ТАСС. Он уточнил, что на данный момент неизвестно, смогут ли ракеты пролететь такое же расстояние в ядерном оснащении.

Ранее сообщалось, что Вашингтон заявил о краже хакерами из Северной Кореи у США более трех миллиардов долларов. Официальные лица Америки считают, что этими средствами профинансировано создание баллистических ракет КНДР.

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По оценкам Вооруженных сил США, новые ракеты КНДР смогут достичь территории Америки. Об этом на организованном Аспенским институтом форуме заявил адмирал ВМФ США Джон Акуилино. «Возможности, которые они (ракеты КНДР — прим. URA.RU) продемонстрировали недавно, по нашим оценкам, позволяют достичь территории США», — цитирует адмирала ТАСС. Он уточнил, что на данный момент неизвестно, смогут ли ракеты пролететь такое же расстояние в ядерном оснащении. Ранее сообщалось, что Вашингтон заявил о краже хакерами из Северной Кореи у США более трех миллиардов долларов. Официальные лица Америки считают, что этими средствами профинансировано создание баллистических ракет КНДР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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