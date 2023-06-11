Хакеры из КНДР украли у США три млрд долларов на создание ракет

12 июня 2023 в 08:35 Размер текста - 17 +

Северная Корея совершила самое большое цифровое ограбление за пять лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Северная Корея за пять лет украла более трех миллиардов долларов у США. Об этом сообщают американские официальные лица. Вашингтон уверен, что эти деньги ушли на финансирование баллистических ракет КНДР. «Эти деньги используются для финансирования около 50% программы баллистических ракет Северной Кореи, которая была разработана в тандеме с ее ядерным оружием», — пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США. Отмечается, что это было самое большое цифровое ограбление за последние пять лет. Оно принесло Северной Корее более трех миллиардов долларов. В Вашингтоне заявили, что Северная Корея создала теневую рабочую силу из тысяч IT-специалистов, которые работают во всех странах, включая Россию и Китай. Специалисты могут заработать более 300 тысяч долларов в год. «Но эта рабочая сила часто связана с операциями режима по борьбе с киберпреступностью», — сообщили американские следователи. Ранее стало известно, что Федеральное бюро в США опасаются угрозы в сфере кибербезопасности со стороны Китая. Директор ФБР Кристофер Рей заявил, что у КНР в 50 раз больше работников, которые занимаются борьбой с угрозами в киберпространстве, чем у США. ФБР также вносило российского хакера Михаила Матвеева в список самых опасных киберпреступников мира, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Северная Корея за пять лет украла более трех миллиардов долларов у США. Об этом сообщают американские официальные лица. Вашингтон уверен, что эти деньги ушли на финансирование баллистических ракет КНДР. «Эти деньги используются для финансирования около 50% программы баллистических ракет Северной Кореи, которая была разработана в тандеме с ее ядерным оружием», — пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США. Отмечается, что это было самое большое цифровое ограбление за последние пять лет. Оно принесло Северной Корее более трех миллиардов долларов. В Вашингтоне заявили, что Северная Корея создала теневую рабочую силу из тысяч IT-специалистов, которые работают во всех странах, включая Россию и Китай. Специалисты могут заработать более 300 тысяч долларов в год. «Но эта рабочая сила часто связана с операциями режима по борьбе с киберпреступностью», — сообщили американские следователи. Ранее стало известно, что Федеральное бюро в США опасаются угрозы в сфере кибербезопасности со стороны Китая. Директор ФБР Кристофер Рей заявил, что у КНР в 50 раз больше работников, которые занимаются борьбой с угрозами в киберпространстве, чем у США. ФБР также вносило российского хакера Михаила Матвеева в список самых опасных киберпреступников мира, передает телеканал 360.