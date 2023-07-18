Адмирал Акуилино: Китай наращивает военный потенциал беспрецедентными темпами

19 июля 2023 в 06:08 Размер текста - 17 +

Китай активно наращивает вооружение Фото: Георгий Бергал © URA.RU Китай активно наращивает военный потенциал, причем делает это беспрецедентными темпами. Об этом заявил глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино. «Мы наблюдаем наращивание военного потенциала, которое не имеет аналогов по скорости и масштабу. И речь идет не только о гиперзвуковых ракетах, а обо всех возможностях: на море, в воздухе, в космосе», — цитирует слова Акуилино ТАСС. Акуилино добавил, что «безусловно обеспокоен» наращиванием потенциала и возможностями армии Китая. По его мнению, речь идет о «крупнейшем и самом быстром наращивании военного потенциала в истории». Ранее стало известно об уверенности Москвы, что Пекин не будет выстраивать международные отношения, которые направлены против России. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Китай активно наращивает военный потенциал, причем делает это беспрецедентными темпами. Об этом заявил глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино. «Мы наблюдаем наращивание военного потенциала, которое не имеет аналогов по скорости и масштабу. И речь идет не только о гиперзвуковых ракетах, а обо всех возможностях: на море, в воздухе, в космосе», — цитирует слова Акуилино ТАСС. Акуилино добавил, что «безусловно обеспокоен» наращиванием потенциала и возможностями армии Китая. По его мнению, речь идет о «крупнейшем и самом быстром наращивании военного потенциала в истории». Ранее стало известно об уверенности Москвы, что Пекин не будет выстраивать международные отношения, которые направлены против России. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.