Адмирал Акуилино: Китай наращивает военный потенциал беспрецедентными темпами

Китай активно наращивает военный потенциал, причем делает это беспрецедентными темпами. Об этом заявил глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино.
«Мы наблюдаем наращивание военного потенциала, которое не имеет аналогов по скорости и масштабу. И речь идет не только о гиперзвуковых ракетах, а обо всех возможностях: на море, в воздухе, в космосе», — цитирует слова Акуилино ТАСС.
Акуилино добавил, что «безусловно обеспокоен» наращиванием потенциала и возможностями армии Китая. По его мнению, речь идет о «крупнейшем и самом быстром наращивании военного потенциала в истории».
Ранее стало известно об уверенности Москвы, что Пекин не будет выстраивать международные отношения, которые направлены против России. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
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