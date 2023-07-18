18 июля 2023

Адмирал Акуилино: Китай наращивает военный потенциал беспрецедентными темпами

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Поездка Михаила Мишустина в Китай. КНР Шанхай, армия, военные, китай, китайская армия
Китай активно наращивает вооружение Фото:

Китай активно наращивает военный потенциал, причем делает это беспрецедентными темпами. Об этом заявил глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино.

«Мы наблюдаем наращивание военного потенциала, которое не имеет аналогов по скорости и масштабу. И речь идет не только о гиперзвуковых ракетах, а обо всех возможностях: на море, в воздухе, в космосе», — цитирует слова Акуилино ТАСС.

Акуилино добавил, что «безусловно обеспокоен» наращиванием потенциала и возможностями армии Китая. По его мнению, речь идет о «крупнейшем и самом быстром наращивании военного потенциала в истории».

Ранее стало известно об уверенности Москвы, что Пекин не будет выстраивать международные отношения, которые направлены против России. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Китай активно наращивает военный потенциал, причем делает это беспрецедентными темпами. Об этом заявил глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино. «Мы наблюдаем наращивание военного потенциала, которое не имеет аналогов по скорости и масштабу. И речь идет не только о гиперзвуковых ракетах, а обо всех возможностях: на море, в воздухе, в космосе», — цитирует слова Акуилино ТАСС. Акуилино добавил, что «безусловно обеспокоен» наращиванием потенциала и возможностями армии Китая. По его мнению, речь идет о «крупнейшем и самом быстром наращивании военного потенциала в истории». Ранее стало известно об уверенности Москвы, что Пекин не будет выстраивать международные отношения, которые направлены против России. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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