Трамп раскрыл, что должны сделать США для установления мира на Украине

Сейчас настало то время, когда необходимо добиться мира в конфликте на Украине. Об этом заявил бывший президент США, республиканец Дональд Трамп. Для этого, по словам политика, Вашингтону нужно стать посредником.
«Самая важная вещь, которую США необходимо делать прямо сейчас, — свести Россию и Украину вместе для установления мира, — сказал Трамп, передает Reuters. Он допустил, что Киеву придется уступить территории России.
Ранее Трамп заявлял, что конфликт на Украине может закончиться Третьей мировой войной, напоминает «Царьград». По его словам, в случае его прихода к власти в США он закончит спор в течение суток. Он не раз заявлял, что переизбрание действующего американского президента Джо Байдена приведет к глобальному конфликту в мире.
Сейчас настало то время, когда необходимо добиться мира в конфликте на Украине. Об этом заявил бывший президент США, республиканец Дональд Трамп. Для этого, по словам политика, Вашингтону нужно стать посредником. «Самая важная вещь, которую США необходимо делать прямо сейчас, — свести Россию и Украину вместе для установления мира, — сказал Трамп, передает Reuters. Он допустил, что Киеву придется уступить территории России. Ранее Трамп заявлял, что конфликт на Украине может закончиться Третьей мировой войной, напоминает «Царьград». По его словам, в случае его прихода к власти в США он закончит спор в течение суток. Он не раз заявлял, что переизбрание действующего американского президента Джо Байдена приведет к глобальному конфликту в мире.