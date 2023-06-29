29 июня 2023

Трамп раскрыл, что должны сделать США для установления мира на Украине

Трамп: США должны свести Россию и Украину вместе для установления мира
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Дональд Трамп заявил, что настало время добиваться мира на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сейчас настало то время, когда необходимо добиться мира в конфликте на Украине. Об этом заявил бывший президент США, республиканец Дональд Трамп. Для этого, по словам политика, Вашингтону нужно стать посредником.

«Самая важная вещь, которую США необходимо делать прямо сейчас, — свести Россию и Украину вместе для установления мира, — сказал Трамп, передает Reuters. Он допустил, что Киеву придется уступить территории России.

Ранее Трамп заявлял, что конфликт на Украине может закончиться Третьей мировой войной, напоминает «Царьград». По его словам, в случае его прихода к власти в США он закончит спор в течение суток. Он не раз заявлял, что переизбрание действующего американского президента Джо Байдена приведет к глобальному конфликту в мире.

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Сейчас настало то время, когда необходимо добиться мира в конфликте на Украине. Об этом заявил бывший президент США, республиканец Дональд Трамп. Для этого, по словам политика, Вашингтону нужно стать посредником. «Самая важная вещь, которую США необходимо делать прямо сейчас, — свести Россию и Украину вместе для установления мира, — сказал Трамп, передает Reuters. Он допустил, что Киеву придется уступить территории России. Ранее Трамп заявлял, что конфликт на Украине может закончиться Третьей мировой войной, напоминает «Царьград». По его словам, в случае его прихода к власти в США он закончит спор в течение суток. Он не раз заявлял, что переизбрание действующего американского президента Джо Байдена приведет к глобальному конфликту в мире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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