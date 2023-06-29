Трамп раскрыл, что должны сделать США для установления мира на Украине

Трамп: США должны свести Россию и Украину вместе для установления мира

30 июня 2023 в 05:25 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп заявил, что настало время добиваться мира на Украине Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сейчас настало то время, когда необходимо добиться мира в конфликте на Украине. Об этом заявил бывший президент США, республиканец Дональд Трамп. Для этого, по словам политика, Вашингтону нужно стать посредником. «Самая важная вещь, которую США необходимо делать прямо сейчас, — свести Россию и Украину вместе для установления мира, — сказал Трамп, передает Reuters . Он допустил, что Киеву придется уступить территории России. Ранее Трамп заявлял, что конфликт на Украине может закончиться Третьей мировой войной, напоминает «Царьград». По его словам, в случае его прихода к власти в США он закончит спор в течение суток. Он не раз заявлял, что переизбрание действующего американского президента Джо Байдена приведет к глобальному конфликту в мире.

Сейчас настало то время, когда необходимо добиться мира в конфликте на Украине. Об этом заявил бывший президент США, республиканец Дональд Трамп. Для этого, по словам политика, Вашингтону нужно стать посредником. «Самая важная вещь, которую США необходимо делать прямо сейчас, — свести Россию и Украину вместе для установления мира, — сказал Трамп, передает Reuters. Он допустил, что Киеву придется уступить территории России. Ранее Трамп заявлял, что конфликт на Украине может закончиться Третьей мировой войной, напоминает «Царьград». По его словам, в случае его прихода к власти в США он закончит спор в течение суток. Он не раз заявлял, что переизбрание действующего американского президента Джо Байдена приведет к глобальному конфликту в мире.