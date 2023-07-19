Глава Крыма заявил об эвакуации жителей

Глава Крыма Аксенов: более двух тысяч человек будут эвакуированы из-за пожара на полигоне

19 июля 2023 в 09:16 Размер текста - 17 +

На месте эвакуации развернут оперативный штаб, отметил Сергей Аксенов (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Крыму будет временная эвакуация жителей из четырех населенных пунктов (более двух тысяч человек). Это связано с пожаром на полигоне в Кировском районе. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов — это более двух тысяч человек», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале . Он отметил, что на месте развернут оперативный штаб. Также из-за пожара была перекрыта трасса «Таврида».

В Крыму будет временная эвакуация жителей из четырех населенных пунктов (более двух тысяч человек). Это связано с пожаром на полигоне в Кировском районе. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов — это более двух тысяч человек», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте развернут оперативный штаб. Также из-за пожара была перекрыта трасса «Таврида».