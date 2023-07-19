Глава Крыма заявил об эвакуации жителей

Глава Крыма Аксенов: более двух тысяч человек будут эвакуированы из-за пожара на полигоне
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На месте эвакуации развернут оперативный штаб, отметил Сергей Аксенов (архивное фото) Фото:

В Крыму будет временная эвакуация жителей из четырех населенных пунктов (более двух тысяч человек). Это связано с пожаром на полигоне в Кировском районе. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов — это более двух тысяч человек», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте развернут оперативный штаб. Также из-за пожара была перекрыта трасса «Таврида».

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В Крыму будет временная эвакуация жителей из четырех населенных пунктов (более двух тысяч человек). Это связано с пожаром на полигоне в Кировском районе. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов — это более двух тысяч человек», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте развернут оперативный штаб. Также из-за пожара была перекрыта трасса «Таврида».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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