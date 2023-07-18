На территории завода КАВЗ установили памятник автобусу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане установили памятник автобусу, который выпускался на заводе КАВЗ. Об этом сообщает Торгово-промышленная палата (ТПП) Курганской области.

«К 65-й годовщине выпуска первого автобуса на Курганском автобусном заводе на площадке у проходной устанавливают монумент с самой массовой моделью автобуса КАвЗ-685, выпускавшейся на предприятии», — говорится в посте группы курганской ТПП в соцсети «ВКонтакте». Официальное открытие планируется в августе.

Первый автобус на курганском заводе КАВЗ был выпущен 14 января 1958 года. В последние три года на предприятии было создано почти 5,5 тысячи единиц.