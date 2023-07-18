18 июля 2023

В Кургане установили памятник автобусу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, газ, кавз, курганский автобусный завод
На территории завода КАВЗ установили памятник автобусу Фото:

В Кургане установили памятник автобусу, который выпускался на заводе КАВЗ. Об этом сообщает Торгово-промышленная палата (ТПП) Курганской области.

«К 65-й годовщине выпуска первого автобуса на Курганском автобусном заводе на площадке у проходной устанавливают монумент с самой массовой моделью автобуса КАвЗ-685, выпускавшейся на предприятии», — говорится в посте группы курганской ТПП в соцсети «ВКонтакте». Официальное открытие планируется в августе.

Первый автобус на курганском заводе КАВЗ был выпущен 14 января 1958 года. В последние три года на предприятии было создано почти 5,5 тысячи единиц.

На территории завода КАЗВ установили монумент автобусу КАвЗ-685
На территории завода КАЗВ установили монумент автобусу КАвЗ-685
Фото:

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В Кургане установили памятник автобусу, который выпускался на заводе КАВЗ. Об этом сообщает Торгово-промышленная палата (ТПП) Курганской области. «К 65-й годовщине выпуска первого автобуса на Курганском автобусном заводе на площадке у проходной устанавливают монумент с самой массовой моделью автобуса КАвЗ-685, выпускавшейся на предприятии», — говорится в посте группы курганской ТПП в соцсети «ВКонтакте». Официальное открытие планируется в августе. Первый автобус на курганском заводе КАВЗ был выпущен 14 января 1958 года. В последние три года на предприятии было создано почти 5,5 тысячи единиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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