На территории завода КАВЗ установили памятник автобусу
В Кургане установили памятник автобусу, который выпускался на заводе КАВЗ. Об этом сообщает Торгово-промышленная палата (ТПП) Курганской области.
«К 65-й годовщине выпуска первого автобуса на Курганском автобусном заводе на площадке у проходной устанавливают монумент с самой массовой моделью автобуса КАвЗ-685, выпускавшейся на предприятии», — говорится в посте группы курганской ТПП в соцсети «ВКонтакте». Официальное открытие планируется в августе.
Первый автобус на курганском заводе КАВЗ был выпущен 14 января 1958 года. В последние три года на предприятии было создано почти 5,5 тысячи единиц.
На территории завода КАЗВ установили монумент автобусу КАвЗ-685
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