Тюменка сбила на пешеходном переходе трехлетнюю девочку

ДТП произошло на перекрестке улиц Созидателей и Заполярной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Тюмени сбила на пешеходном переходе 3-летнюю девочку, которая ехала на самокате. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП случилось вечером 18 июля.

«ДТП произошло на перекрестке улиц Созидателей и Заполярной. Предварительно, бабушка с 3-летней внучкой пересекали перекресток на зеленый сигнал светофора, девочка ехала на самокате. Она была сбита автомобилем Toyota, за рулем которой находилась 47-летняя тюменка», — рассказали в ведомстве.

По данным Госавтоинспекции, девочка получила травму. Обстоятельства ДТП выясняются.