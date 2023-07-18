18 июля 2023

Тюменка сбила на пешеходном переходе трехлетнюю девочку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
ДТП произошло на перекрестке улиц Созидателей и Заполярной Фото:

Жительница Тюмени сбила на пешеходном переходе 3-летнюю девочку, которая ехала на самокате. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП случилось вечером 18 июля.

«ДТП произошло на перекрестке улиц Созидателей и Заполярной. Предварительно, бабушка с 3-летней внучкой пересекали перекресток на зеленый сигнал светофора, девочка ехала на самокате. Она была сбита автомобилем Toyota, за рулем которой находилась 47-летняя тюменка», — рассказали в ведомстве.

По данным Госавтоинспекции, девочка получила травму. Обстоятельства ДТП выясняются.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Тюмени сбила на пешеходном переходе 3-летнюю девочку, которая ехала на самокате. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП случилось вечером 18 июля. «ДТП произошло на перекрестке улиц Созидателей и Заполярной. Предварительно, бабушка с 3-летней внучкой пересекали перекресток на зеленый сигнал светофора, девочка ехала на самокате. Она была сбита автомобилем Toyota, за рулем которой находилась 47-летняя тюменка», — рассказали в ведомстве. По данным Госавтоинспекции, девочка получила травму. Обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...