В шахтерском поселке Буланаш (Артемовский городской округ Свердловской области) пропал 15-летний мальчик. Подросток имеет ограничения, связанные со здоровьем.
«Сегодня утром в поселке Буланаш ушел из дома по ул. Шахтерская, 5а, ребенок Артем Анторопов,15 лет. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Ушел раздетый. Просьба максимально распространить информацию по группам и знакомым. Может, кто-то уже видел сегодня Артема. Важна любая информация!», — говорится в сообщении telegram-канала «Егоршинские вести из Артемовского ГО».
В полиции подтвердили, что идет поиск ребенка. Всех, кто знает о местонахождении ребенка, просят звонить 5-99-02 и 2-12-02.
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