18 июля 2023

В Свердловской области пропал мальчик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В свердловском поселке ищут 15-летнего подростка Фото:

В шахтерском поселке Буланаш (Артемовский городской округ Свердловской области) пропал 15-летний мальчик. Подросток имеет ограничения, связанные со здоровьем.

«Сегодня утром в поселке Буланаш ушел из дома по ул. Шахтерская, 5а, ребенок Артем Анторопов,15 лет. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Ушел раздетый. Просьба максимально распространить информацию по группам и знакомым. Может, кто-то уже видел сегодня Артема. Важна любая информация!», — говорится в сообщении telegram-канала «Егоршинские вести из Артемовского ГО».

В полиции подтвердили, что идет поиск ребенка. Всех, кто знает о местонахождении ребенка, просят звонить 5-99-02 и 2-12-02.

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В шахтерском поселке Буланаш (Артемовский городской округ Свердловской области) пропал 15-летний мальчик. Подросток имеет ограничения, связанные со здоровьем. «Сегодня утром в поселке Буланаш ушел из дома по ул. Шахтерская, 5а, ребенок Артем Анторопов,15 лет. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Ушел раздетый. Просьба максимально распространить информацию по группам и знакомым. Может, кто-то уже видел сегодня Артема. Важна любая информация!», — говорится в сообщении telegram-канала «Егоршинские вести из Артемовского ГО». В полиции подтвердили, что идет поиск ребенка. Всех, кто знает о местонахождении ребенка, просят звонить 5-99-02 и 2-12-02.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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