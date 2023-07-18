18 июля 2023

Силовики подозревают экс-директора скандального пермского фонда в бегстве из России

Экс-директор пермского фонда «Содействие 21 век» Найданова вновь не явилась в суд
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Тимуром Бекмансуровым. Пермь, фссп по пермскому краю, конвой в зале суда
В суде Елену Найданову не дождались ни журналисты, ни приставы, ни судья Фото:

Местонахождение экс-директора фонда «Содействие 21 век» Елены Найдановой до сих пор неизвестно. Суд оформил принудительный привод подсудимой, которая вчера не явилась на заседание, но ее муж заявил, что не знает, где она находится.

«Принудительный привод не исполнен, муж подсудимой не знает, где она находится. Суд объявил перерыв, чтобы сделать запросы в полицию на предмет выезда Найдановой за пределы РФ или Пермского края», — передает корреспондент из зала суда. Адвокат Найдановой заявил, что также не знает где находится его подзащитная.

Бывшего директора фонда «Содействие 21 век» Елену Найданову и экс-зампредседателя правительства Пермского края Елену Лопаеву обвиняют в хищении 67,7 млн рублей. Следствие утверждает, что они заключали фиктивные договоры о проведении мероприятий в регионе, а деньги забирали себе. Накануне Найданова не явилась на очередное заседание суда. Ее адвокату не удалось найти подзащитную за сутки.

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Местонахождение экс-директора фонда «Содействие 21 век» Елены Найдановой до сих пор неизвестно. Суд оформил принудительный привод подсудимой, которая вчера не явилась на заседание, но ее муж заявил, что не знает, где она находится. «Принудительный привод не исполнен, муж подсудимой не знает, где она находится. Суд объявил перерыв, чтобы сделать запросы в полицию на предмет выезда Найдановой за пределы РФ или Пермского края», — передает корреспондент из зала суда. Адвокат Найдановой заявил, что также не знает где находится его подзащитная. Бывшего директора фонда «Содействие 21 век» Елену Найданову и экс-зампредседателя правительства Пермского края Елену Лопаеву обвиняют в хищении 67,7 млн рублей. Следствие утверждает, что они заключали фиктивные договоры о проведении мероприятий в регионе, а деньги забирали себе. Накануне Найданова не явилась на очередное заседание суда. Ее адвокату не удалось найти подзащитную за сутки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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