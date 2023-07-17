В Перми исчезла подсудимая по делу о хищении миллионов из скандального фонда

Елена Найданова, обвиняемая в хищении 67 млн рублей, не явилась на заседание суда

18 июля 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

До подсудимой Елены Найдановой не смог дозвониться ее адвокат Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бывший директор фонда «Содействие 21 век» Елена Найданова не явилась на заседание по уголовному делу. Она обвиняется в хищении 67,7 млн рублей совместно с экс-зампредом правительства Еленой Лопаевой. «Не смог дозвониться до нее, не знаю где она находится. Дома мне дверь никто не открыл», — передает корреспондент URA.RU из зала суда слова стороны защиты. Обвинение предложило объявить перерыв в рассмотрении уголовного дела, чтобы установить законность отсутствия Найдановой в суде. Рассмотрение дела продолжится 19 июля. Бывшего директора фонда «Содействие 21 век» и экс-зампреда правительства обвиняют в присвоении 67,7 млн рублей. По версии следствия, они заключали фиктивные договоры на проведение в регионе спортивных и развлекательных мероприятий, а деньги забирали себе.

Бывший директор фонда «Содействие 21 век» Елена Найданова не явилась на заседание по уголовному делу. Она обвиняется в хищении 67,7 млн рублей совместно с экс-зампредом правительства Еленой Лопаевой. «Не смог дозвониться до нее, не знаю где она находится. Дома мне дверь никто не открыл», — передает корреспондент URA.RU из зала суда слова стороны защиты. Обвинение предложило объявить перерыв в рассмотрении уголовного дела, чтобы установить законность отсутствия Найдановой в суде. Рассмотрение дела продолжится 19 июля. Бывшего директора фонда «Содействие 21 век» и экс-зампреда правительства обвиняют в присвоении 67,7 млн рублей. По версии следствия, они заключали фиктивные договоры на проведение в регионе спортивных и развлекательных мероприятий, а деньги забирали себе.