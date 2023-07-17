17 июля 2023

В Перми исчезла подсудимая по делу о хищении миллионов из скандального фонда

Елена Найданова, обвиняемая в хищении 67 млн рублей, не явилась на заседание суда
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , найданова елена
До подсудимой Елены Найдановой не смог дозвониться ее адвокат Фото:

Бывший директор фонда «Содействие 21 век» Елена Найданова не явилась на заседание по уголовному делу. Она обвиняется в хищении 67,7 млн рублей совместно с экс-зампредом правительства Еленой Лопаевой.

«Не смог дозвониться до нее, не знаю где она находится. Дома мне дверь никто не открыл», — передает корреспондент URA.RU из зала суда слова стороны защиты.

Обвинение предложило объявить перерыв в рассмотрении уголовного дела, чтобы установить законность отсутствия Найдановой в суде. Рассмотрение дела продолжится 19 июля. Бывшего директора фонда «Содействие 21 век» и экс-зампреда правительства обвиняют в присвоении 67,7 млн рублей. По версии следствия, они заключали фиктивные договоры на проведение в регионе спортивных и развлекательных мероприятий, а деньги забирали себе.

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Бывший директор фонда «Содействие 21 век» Елена Найданова не явилась на заседание по уголовному делу. Она обвиняется в хищении 67,7 млн рублей совместно с экс-зампредом правительства Еленой Лопаевой. «Не смог дозвониться до нее, не знаю где она находится. Дома мне дверь никто не открыл», — передает корреспондент URA.RU из зала суда слова стороны защиты. Обвинение предложило объявить перерыв в рассмотрении уголовного дела, чтобы установить законность отсутствия Найдановой в суде. Рассмотрение дела продолжится 19 июля. Бывшего директора фонда «Содействие 21 век» и экс-зампреда правительства обвиняют в присвоении 67,7 млн рублей. По версии следствия, они заключали фиктивные договоры на проведение в регионе спортивных и развлекательных мероприятий, а деньги забирали себе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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