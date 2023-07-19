Baza: неизвестный устроил взрыв в питерском отделении Сбера

19 июля 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Один банкомат в отделении Сбербанка в Санкт-Петербурге пострадал (архивная фотография) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Неизвестный зашел в отделение Сбербанка в Санкт-Петербурге с белым пакетом. Он оставил его между банкоматом и стеной и поджег. Произошел взрыв. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Взрыв произошел около половины третьего ночи в отделении банка в Колпино на бульваре Трудящихся. Позже выяснилось, что его устроил неизвестный мужчина с белым пакетом в руках. Он зашел в вестибюль банка, оставил этот пакет между банкоматом и стеной и поджог его», — передает telegram-канал Baza. Отмечается, что после взрыва мужчина покинул помещение. В банке выбиты стекла, повреждены двери. Один из банкоматов незначительно пострадал. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД России и пресс-службу Сбербанка. Ответ ожидается.

Неизвестный зашел в отделение Сбербанка в Санкт-Петербурге с белым пакетом. Он оставил его между банкоматом и стеной и поджег. Произошел взрыв. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Взрыв произошел около половины третьего ночи в отделении банка в Колпино на бульваре Трудящихся. Позже выяснилось, что его устроил неизвестный мужчина с белым пакетом в руках. Он зашел в вестибюль банка, оставил этот пакет между банкоматом и стеной и поджог его», — передает telegram-канал Baza. Отмечается, что после взрыва мужчина покинул помещение. В банке выбиты стекла, повреждены двери. Один из банкоматов незначительно пострадал. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД России и пресс-службу Сбербанка. Ответ ожидается.