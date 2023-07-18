В Свердловской области назвали самые опасные трассы

Трасса Екатеринбург — Тюмень стала самой аварийной по итогам первого полугодия

19 июля 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Количество аварий в Свердловской области по итогам первых шести месяцев выросло на 16% Фото: Московец Илья © URA.RU Самыми аварийными среди федеральных дорог назвали трассы Екатеринбург — Тюмень и Пермь — Екатеринбург, среди региональных трасс — Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. За шесть месяцев этого года там произошло больше сотни аварий, сообщил замначальника отдела надзорной деятельности свердловского управления ГИБДД Леонид Лиханов. «Наиболее аварийными дорогами области из федеральных являются Екатеринбург — Тюмень (44 ДТП, восемь погибших), Пермь — Екатеринбург (31 ДТП, 14 человек погибли). Из региональных трасс Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов является аварийной (42 ДТП, восемь погибших), ЕКАД (25 ДТП, трое погибших) и Екатеринбург — Реж — Алапаевск (15 ДТП, три человека погибли)», — рассказал подполковник Лиханов. Помимо этого, есть три участка, где стабильно происходит большое количество аварий — 13-й километр Южного подъезда к Екатеринбургу, 318-й километр трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов и участок Амундсена — Объездная дорога в Екатеринбурге. Среди основных причин ДТП — превышение скоростного режима, наезды на пешеходов, выезд на полосу встречного движения. В целом, отмечает Лиханов, по итогам шести месяцев есть снижение числа погибших — на 30%. Всего на дорогах погибло 114 человек. При этом количество ДТП выросло на 13%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самыми аварийными среди федеральных дорог назвали трассы Екатеринбург — Тюмень и Пермь — Екатеринбург, среди региональных трасс — Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. За шесть месяцев этого года там произошло больше сотни аварий, сообщил замначальника отдела надзорной деятельности свердловского управления ГИБДД Леонид Лиханов. «Наиболее аварийными дорогами области из федеральных являются Екатеринбург — Тюмень (44 ДТП, восемь погибших), Пермь — Екатеринбург (31 ДТП, 14 человек погибли). Из региональных трасс Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов является аварийной (42 ДТП, восемь погибших), ЕКАД (25 ДТП, трое погибших) и Екатеринбург — Реж — Алапаевск (15 ДТП, три человека погибли)», — рассказал подполковник Лиханов. Помимо этого, есть три участка, где стабильно происходит большое количество аварий — 13-й километр Южного подъезда к Екатеринбургу, 318-й километр трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов и участок Амундсена — Объездная дорога в Екатеринбурге. Среди основных причин ДТП — превышение скоростного режима, наезды на пешеходов, выезд на полосу встречного движения. В целом, отмечает Лиханов, по итогам шести месяцев есть снижение числа погибших — на 30%. Всего на дорогах погибло 114 человек. При этом количество ДТП выросло на 13%.