18 июля 2023

В Тюменской области в хлебе нашли муху и железную стружку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Корзинка для пикника. Екатеринбург, хлеб, батон
Хлеб с мухой внутри женщина отнесла обратно в магазин и заменила его Фото:

Жительница Ялуторовска (Тюменская область) обнаружила в хлебе муху. Продукцию она покупала в магазине, расположенном на улице Луговой. Как рассказала URA.RU женщина, ранее в другом хлебе ей попалась железная стружка.

«Купили хлеб в магазине по Луговой улице. И в нем оказалась муха. Люди, будьте аккуратней, следите, что даете детям. Этот кусочек хлеба отрезала для ребенка трех лет. В магазине спросила, чей хлеб, сказали, что из Упоровского района. Первый раз от щетки железной стружка была», — сообщила Лариса Кисельникова в группе «Подслушано Ялуторовск Признания» в соцсети «ВКонтакте».

В разговоре с корреспондентом URA.RU женщина рассказала, что хлеб с мухой внутри она отнесла обратно в магазин и заменила его. «Хлеб я отдала и сказала сообщить в пекарню, чтобы смотрели лучше за продукцией. На замен вяла батон и то, пришлось доплатить», — добавила жительница Ялуторовска.

Агентство URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Фото:

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Жительница Ялуторовска (Тюменская область) обнаружила в хлебе муху. Продукцию она покупала в магазине, расположенном на улице Луговой. Как рассказала URA.RU женщина, ранее в другом хлебе ей попалась железная стружка. «Купили хлеб в магазине по Луговой улице. И в нем оказалась муха. Люди, будьте аккуратней, следите, что даете детям. Этот кусочек хлеба отрезала для ребенка трех лет. В магазине спросила, чей хлеб, сказали, что из Упоровского района. Первый раз от щетки железной стружка была», — сообщила Лариса Кисельникова в группе «Подслушано Ялуторовск Признания» в соцсети «ВКонтакте». В разговоре с корреспондентом URA.RU женщина рассказала, что хлеб с мухой внутри она отнесла обратно в магазин и заменила его. «Хлеб я отдала и сказала сообщить в пекарню, чтобы смотрели лучше за продукцией. На замен вяла батон и то, пришлось доплатить», — добавила жительница Ялуторовска. Агентство URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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