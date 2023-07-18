В Тюменской области в хлебе нашли муху и железную стружку. Фото

19 июля 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

Хлеб с мухой внутри женщина отнесла обратно в магазин и заменила его Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница Ялуторовска (Тюменская область) обнаружила в хлебе муху. Продукцию она покупала в магазине, расположенном на улице Луговой. Как рассказала URA.RU женщина, ранее в другом хлебе ей попалась железная стружка. «Купили хлеб в магазине по Луговой улице. И в нем оказалась муха. Люди, будьте аккуратней, следите, что даете детям. Этот кусочек хлеба отрезала для ребенка трех лет. В магазине спросила, чей хлеб, сказали, что из Упоровского района. Первый раз от щетки железной стружка была», — сообщила Лариса Кисельникова в группе «Подслушано Ялуторовск Признания» в соцсети «ВКонтакте». В разговоре с корреспондентом URA.RU женщина рассказала, что хлеб с мухой внутри она отнесла обратно в магазин и заменила его. «Хлеб я отдала и сказала сообщить в пекарню, чтобы смотрели лучше за продукцией. На замен вяла батон и то, пришлось доплатить», — добавила жительница Ялуторовска. Агентство URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Фото: Лариса Кисельникова

Жительница Ялуторовска (Тюменская область) обнаружила в хлебе муху. Продукцию она покупала в магазине, расположенном на улице Луговой. Как рассказала URA.RU женщина, ранее в другом хлебе ей попалась железная стружка. «Купили хлеб в магазине по Луговой улице. И в нем оказалась муха. Люди, будьте аккуратней, следите, что даете детям. Этот кусочек хлеба отрезала для ребенка трех лет. В магазине спросила, чей хлеб, сказали, что из Упоровского района. Первый раз от щетки железной стружка была», — сообщила Лариса Кисельникова в группе «Подслушано Ялуторовск Признания» в соцсети «ВКонтакте». В разговоре с корреспондентом URA.RU женщина рассказала, что хлеб с мухой внутри она отнесла обратно в магазин и заменила его. «Хлеб я отдала и сказала сообщить в пекарню, чтобы смотрели лучше за продукцией. На замен вяла батон и то, пришлось доплатить», — добавила жительница Ялуторовска. Агентство URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор по Тюменской области. Ответ на него ожидается.