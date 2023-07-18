Жительница Ялуторовска (Тюменская область) обнаружила в хлебе муху. Продукцию она покупала в магазине, расположенном на улице Луговой. Как рассказала URA.RU женщина, ранее в другом хлебе ей попалась железная стружка.
«Купили хлеб в магазине по Луговой улице. И в нем оказалась муха. Люди, будьте аккуратней, следите, что даете детям. Этот кусочек хлеба отрезала для ребенка трех лет. В магазине спросила, чей хлеб, сказали, что из Упоровского района. Первый раз от щетки железной стружка была», — сообщила Лариса Кисельникова в группе «Подслушано Ялуторовск Признания» в соцсети «ВКонтакте».
В разговоре с корреспондентом URA.RU женщина рассказала, что хлеб с мухой внутри она отнесла обратно в магазин и заменила его. «Хлеб я отдала и сказала сообщить в пекарню, чтобы смотрели лучше за продукцией. На замен вяла батон и то, пришлось доплатить», — добавила жительница Ялуторовска.
Агентство URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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