Шахматный сквер не подходит для проведения шахматных мероприятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шахматистам из Кургана придется нести свои столы для проведения шахматной сессии в одноименном сквере. Об этом URA.RU сообщил заслуженный работник культуры РСФСР, журналист Валерий Паниковский. По его словам, шахматный сквер не соответствует условиям для проведения мероприятия.

«Два года назад открыли шахматный сквер. Всего установили несколько столов без навесов для защиты от погодных условий. В администрации обещали исправить ситуацию в этом году, но работы выполнены не были. Во многих округах Курганской области есть оборудованные шахматные павильоны, а у нас все еще нет. На ближайшую сессию 20 июля люди будут вынуждены приходить со своими столами», — сообщает Паниковский. Федерация шахмат Кургана проведет мероприятие, чтобы популяризировать шахматы и привлечь к ним внимание местных жителей. Похожая проблема с шахматными столами наблюдается и в горсаду.

В пресс-службе мэрии URA.RU ответили, что в горсаду ведутся работы по благоустройству парка и шахматного павильона. Их планируется завершить в течение августа. «В настоящее время на территории городского сада проводится благоустройство, в рамках которого будут дополнительно установлены столы и скамьи на площадке, отведенной для настольных интеллектуальных игр. Оборудовать крыши — навесы на данной площадке не планируется», — сообщают в администрации.

Ранее URA.RU писало, что в городском саду неправильно установили сидения возле новых столиков для шахмат, из-за чего играть можно было только стоя. Из-за ошибочной установки, сетка начиналась для игрока не с белого, а с черного квадрата.

Игроки просят оборудовать павильон крышами-навесами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шахматисты будут вынуждены приходить со своими столами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU