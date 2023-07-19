В аэропортах Москвы отменили или задержали более 20 рейсов

19 июля 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Столицу России накрыла непогода Фото: Владимир Андреев © URA.RU Более 20 рейсов были отменены или задержаны в аэропортах Москвы из-за непогоды. Это следует из данных онлайн-табло. Новость по теме Москву затопило из-за сильных ливней: что известно к этому часу По данным на 9:58, в аэропорте Внуково задержано шесть рейсов и девять отменено. В Домодедово задержано четыре рейса и два отменено. В Шереметьево задержано два рейса и два отменено. Такая информация следует из данных « Яндекс расписания ». Ранее в Москве начался сильный ливень. Были грозы. По данным «Яндекс погода», по всей территории Москвы идет дождь.

Более 20 рейсов были отменены или задержаны в аэропортах Москвы из-за непогоды. Это следует из данных онлайн-табло. По данным на 9:58, в аэропорте Внуково задержано шесть рейсов и девять отменено. В Домодедово задержано четыре рейса и два отменено. В Шереметьево задержано два рейса и два отменено. Такая информация следует из данных «Яндекс расписания». Ранее в Москве начался сильный ливень. Были грозы. По данным «Яндекс погода», по всей территории Москвы идет дождь.