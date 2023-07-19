В аэропортах Москвы отменили или задержали более 20 рейсов

Столицу России накрыла непогода
Более 20 рейсов были отменены или задержаны в аэропортах Москвы из-за непогоды. Это следует из данных онлайн-табло.
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По данным на 9:58, в аэропорте Внуково задержано шесть рейсов и девять отменено. В Домодедово задержано четыре рейса и два отменено. В Шереметьево задержано два рейса и два отменено. Такая информация следует из данных «
Ранее в Москве начался сильный ливень. Были грозы. По данным «Яндекс погода», по всей территории Москвы идет дождь.
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