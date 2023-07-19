В аэропортах Москвы отменили или задержали более 20 рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, аэропорт, аэродром, шереметьево, отдых, туризм, путешествие, терминал B, перелет, терминал б
Столицу России накрыла непогода Фото:

Более 20 рейсов были отменены или задержаны в аэропортах Москвы из-за непогоды. Это следует из данных онлайн-табло.

Новость по теме
Москву затопило из-за сильных ливней: что известно к этому часу

По данным на 9:58, в аэропорте Внуково задержано шесть рейсов и девять отменено. В Домодедово задержано четыре рейса и два отменено. В Шереметьево задержано два рейса и два отменено. Такая информация следует из данных «Яндекс расписания».

Ранее в Москве начался сильный ливень. Были грозы. По данным «Яндекс погода», по всей территории Москвы идет дождь.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 20 рейсов были отменены или задержаны в аэропортах Москвы из-за непогоды. Это следует из данных онлайн-табло. По данным на 9:58, в аэропорте Внуково задержано шесть рейсов и девять отменено. В Домодедово задержано четыре рейса и два отменено. В Шереметьево задержано два рейса и два отменено. Такая информация следует из данных «Яндекс расписания». Ранее в Москве начался сильный ливень. Были грозы. По данным «Яндекс погода», по всей территории Москвы идет дождь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...