Москву затопило из-за сильных ливней: что известно к этому часу

Из-за ливней в Москве было повреждено 15 автомобилей
В Москве 18 июля начались сильные ливни. Менее, чем за час в столице выпало свыше четверти месячной нормы осадков. URA.RU приводит главную информацию, известную на данный момент.
Из-за сильных ливней в Москве улицы в центре столицы оказались затоплены. Из-за этого гражданам пришлось ходить по колено в воде, передает
- Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные службы были переведены в режим повышенной готовности. По данным сервиса «Яндекс. Погода», больше всего дожди накрыли центральную, западную, южную и восточную части города.
- Из-за непогоды на Сокольническом Валу посреди проезжей части упало дерево. Также сообщалось, что на улице Островитянова затопило подземный переход, а в районе второго ростокинского моста был подтоплен проезд под эстакадой.
- Помимо этого, в СМИ писали, что колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ остановилось после попадания в него молнии, из-за чего на аттракционе застряли люди. Из-за стихийного бедствия также протекли крыши зданий Совфеда и Государственной Думы. По причине грозы в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали и отменили порядка 30 рейсов.
- В экстренных службах заявили, что в результате ливней было повалено 10 деревьев и повреждено 15 автомобилей. Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин сказал, что ущерб от грозы составил несколько десятков миллионов рублей.
- По данным синоптиков, с 18 по 19 июля в Москве ожидается сильный дождь, а также гроза и град. Кроме того, порывы ветра в этот период могут достигать 17-20 метров в секунду, а ночью до 25 метров в секунду. К утру 19 июля ожидается около 40 миллиметров осадков.
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