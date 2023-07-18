В Перми раскрыли межрегиональную банду наркодилеров

19 июля 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Суд приговорил членов ОПГ к колонии строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми суд вынес приговор банде, которая занималась продажей наркотиков в нескольких регионах России. ОПГ имела четкую структуру, а работала на базе онлайн-магазина, рассказали в прокуратуре Пермского края. «Организатор создал структуру, осуществлявшую деятельность на площадке крупного интернет-магазина с целью оборота наркотиков на территории Пермского края, Удмуртской Республики, Оренбургской, Свердловской и Кировской областей. В сообществе работали операторы, фасовщики, закладчики, курьеры, бухгалтера, их функционал строго контролировался управляющими, согласно отведенным обязанностям. В территориях, где осуществлялась торговля и хранение запрещенных веществ находились склады, на которых происходило распределение товара и приступало к работе низшее звено преступной структуры», — говорится на сайте надзорного ведомства. В сентябре 2019 года полиция раскрыла банду. Со склада в Перми тогда изъяли более шести видов наркотиков и психотропов общим весом 8,5 кг. Торговали накодилеры амфетамином, кокаином и другими веществами. Суд приговорил их к различным срокам заключения — от 10 до 17 лет. При этом руководитель ОПГ до сих пор остается на свободе, его личность даже не установлена.

В Перми суд вынес приговор банде, которая занималась продажей наркотиков в нескольких регионах России. ОПГ имела четкую структуру, а работала на базе онлайн-магазина, рассказали в прокуратуре Пермского края. «Организатор создал структуру, осуществлявшую деятельность на площадке крупного интернет-магазина с целью оборота наркотиков на территории Пермского края, Удмуртской Республики, Оренбургской, Свердловской и Кировской областей. В сообществе работали операторы, фасовщики, закладчики, курьеры, бухгалтера, их функционал строго контролировался управляющими, согласно отведенным обязанностям. В территориях, где осуществлялась торговля и хранение запрещенных веществ находились склады, на которых происходило распределение товара и приступало к работе низшее звено преступной структуры», — говорится на сайте надзорного ведомства. В сентябре 2019 года полиция раскрыла банду. Со склада в Перми тогда изъяли более шести видов наркотиков и психотропов общим весом 8,5 кг. Торговали накодилеры амфетамином, кокаином и другими веществами. Суд приговорил их к различным срокам заключения — от 10 до 17 лет. При этом руководитель ОПГ до сих пор остается на свободе, его личность даже не установлена.