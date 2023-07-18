Пермякам предложили поехать жениться на тропический остров

Пермские турфирмы запустили продажи туров на остров Маврикий

19 июля 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

На острове Маврикий много пятизвездочных отелей для VIP отдыха Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермские турфирмы открыли продажу путевок на остров Маврикий. На нем можно совместить пляжный отдых с экскурсионным и даже официально провести свадьбу, сообщили представители турфирмы «Финист трэвел» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Новое направление — Маврикий. Остров в Индийском океане популярен среди любителей пляжного отдыха, ищущих новых впечатлений и высокого уровня сервиса. Здесь есть возможность проведения официальных свадеб», — рассказали в турфирме. Уточняется, что Маврикий отличается мягким климатом, а разница с пермским временем — всего один час. На острове расположено много пятизвездочных отелей. Стоимость путевки на девять ночей начинается от 295 тысяч рублей на двоих. В нее входит перелет из Москвы, проживание и завтраки. Вылеты запланированы с 22 сентября. Рейсы будет выполнять авиакомпания Emirates, но они не прямые. Туристам придется совершить пересадку в аэропорту Дубая. Ранее пермские турфирмы сообщили о продаже туров в Азербайджан. В Баку можно улететь прямым рейсом из Перми каждый вторник.

Пермские турфирмы открыли продажу путевок на остров Маврикий. На нем можно совместить пляжный отдых с экскурсионным и даже официально провести свадьбу, сообщили представители турфирмы «Финист трэвел» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Новое направление — Маврикий. Остров в Индийском океане популярен среди любителей пляжного отдыха, ищущих новых впечатлений и высокого уровня сервиса. Здесь есть возможность проведения официальных свадеб», — рассказали в турфирме. Уточняется, что Маврикий отличается мягким климатом, а разница с пермским временем — всего один час. На острове расположено много пятизвездочных отелей. Стоимость путевки на девять ночей начинается от 295 тысяч рублей на двоих. В нее входит перелет из Москвы, проживание и завтраки. Вылеты запланированы с 22 сентября. Рейсы будет выполнять авиакомпания Emirates, но они не прямые. Туристам придется совершить пересадку в аэропорту Дубая. Ранее пермские турфирмы сообщили о продаже туров в Азербайджан. В Баку можно улететь прямым рейсом из Перми каждый вторник.