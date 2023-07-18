18 июля 2023

Пермякам предложили поехать жениться на тропический остров

Пермские турфирмы запустили продажи туров на остров Маврикий
© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых, туризм, архив. , пальмы, пляжный отдых, океанский пляж, карибские острова, мальдивы, отдых на островах
На острове Маврикий много пятизвездочных отелей для VIP отдыха Фото:

Пермские турфирмы открыли продажу путевок на остров Маврикий. На нем можно совместить пляжный отдых с экскурсионным и даже официально провести свадьбу, сообщили представители турфирмы «Финист трэвел» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Новое направление — Маврикий. Остров в Индийском океане популярен среди любителей пляжного отдыха, ищущих новых впечатлений и высокого уровня сервиса. Здесь есть возможность проведения официальных свадеб», — рассказали в турфирме.

Уточняется, что Маврикий отличается мягким климатом, а разница с пермским временем — всего один час. На острове расположено много пятизвездочных отелей. Стоимость путевки на девять ночей начинается от 295 тысяч рублей на двоих. В нее входит перелет из Москвы, проживание и завтраки. Вылеты запланированы с 22 сентября. Рейсы будет выполнять авиакомпания Emirates, но они не прямые. Туристам придется совершить пересадку в аэропорту Дубая.

Ранее пермские турфирмы сообщили о продаже туров в Азербайджан. В Баку можно улететь прямым рейсом из Перми каждый вторник.

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Пермские турфирмы открыли продажу путевок на остров Маврикий. На нем можно совместить пляжный отдых с экскурсионным и даже официально провести свадьбу, сообщили представители турфирмы «Финист трэвел» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Новое направление — Маврикий. Остров в Индийском океане популярен среди любителей пляжного отдыха, ищущих новых впечатлений и высокого уровня сервиса. Здесь есть возможность проведения официальных свадеб», — рассказали в турфирме. Уточняется, что Маврикий отличается мягким климатом, а разница с пермским временем — всего один час. На острове расположено много пятизвездочных отелей. Стоимость путевки на девять ночей начинается от 295 тысяч рублей на двоих. В нее входит перелет из Москвы, проживание и завтраки. Вылеты запланированы с 22 сентября. Рейсы будет выполнять авиакомпания Emirates, но они не прямые. Туристам придется совершить пересадку в аэропорту Дубая. Ранее пермские турфирмы сообщили о продаже туров в Азербайджан. В Баку можно улететь прямым рейсом из Перми каждый вторник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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