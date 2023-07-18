18 июля 2023

Губернатор Моор передал сельским пожарным новую машину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
Сорокинские пожарные спасли от огня три населенных пункта Фото:

Губернатор Тюменской области передал новую пожарную машину сотрудникам противопожарной службы в Сорокинском районе. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«В селе Большое Сорокино сегодня встретился с настоящими героями — бойцами поста „Покровка“ Областной противопожарной службы. Передал пожарным ключи от новой машины на шасси повышенной проходимости. Бороться со стихией помогут и моторизованные ранцевые огнетушители. Ими хорошо „работать“ по кромке огня», — написал Моор.

Губернатор отметил, что в мае сотрудники «Покровки» спасли от огня три населенных пункта. «Из-за сильного ветра пламя буквально „перескакивало“ через минерализованные полосы и могло вплотную подойти к домам. Сутки наши пожарные отбивали деревню Преображенка. Отстояли. Помогли добровольцы из числа местных жителей», — рассказал глава региона.

Фото:
Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Тюменской области передал новую пожарную машину сотрудникам противопожарной службы в Сорокинском районе. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «В селе Большое Сорокино сегодня встретился с настоящими героями — бойцами поста „Покровка“ Областной противопожарной службы. Передал пожарным ключи от новой машины на шасси повышенной проходимости. Бороться со стихией помогут и моторизованные ранцевые огнетушители. Ими хорошо „работать“ по кромке огня», — написал Моор. Губернатор отметил, что в мае сотрудники «Покровки» спасли от огня три населенных пункта. «Из-за сильного ветра пламя буквально „перескакивало“ через минерализованные полосы и могло вплотную подойти к домам. Сутки наши пожарные отбивали деревню Преображенка. Отстояли. Помогли добровольцы из числа местных жителей», — рассказал глава региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...