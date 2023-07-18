Губернатор Тюменской области передал новую пожарную машину сотрудникам противопожарной службы в Сорокинском районе. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.
«В селе Большое Сорокино сегодня встретился с настоящими героями — бойцами поста „Покровка“ Областной противопожарной службы. Передал пожарным ключи от новой машины на шасси повышенной проходимости. Бороться со стихией помогут и моторизованные ранцевые огнетушители. Ими хорошо „работать“ по кромке огня», — написал Моор.
Губернатор отметил, что в мае сотрудники «Покровки» спасли от огня три населенных пункта. «Из-за сильного ветра пламя буквально „перескакивало“ через минерализованные полосы и могло вплотную подойти к домам. Сутки наши пожарные отбивали деревню Преображенка. Отстояли. Помогли добровольцы из числа местных жителей», — рассказал глава региона.
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