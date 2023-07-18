Губернатор Моор передал сельским пожарным новую машину. Фото

19 июля 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Сорокинские пожарные спасли от огня три населенных пункта Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области передал новую пожарную машину сотрудникам противопожарной службы в Сорокинском районе. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «В селе Большое Сорокино сегодня встретился с настоящими героями — бойцами поста „Покровка“ Областной противопожарной службы. Передал пожарным ключи от новой машины на шасси повышенной проходимости. Бороться со стихией помогут и моторизованные ранцевые огнетушители. Ими хорошо „работать“ по кромке огня», — написал Моор. Губернатор отметил, что в мае сотрудники «Покровки» спасли от огня три населенных пункта. «Из-за сильного ветра пламя буквально „перескакивало“ через минерализованные полосы и могло вплотную подойти к домам. Сутки наши пожарные отбивали деревню Преображенка. Отстояли. Помогли добровольцы из числа местных жителей», — рассказал глава региона. Фото: telegram-канал губернатора Александр Моора Фото: telegram-канал губернатора Александр Моора

Губернатор Тюменской области передал новую пожарную машину сотрудникам противопожарной службы в Сорокинском районе. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «В селе Большое Сорокино сегодня встретился с настоящими героями — бойцами поста „Покровка“ Областной противопожарной службы. Передал пожарным ключи от новой машины на шасси повышенной проходимости. Бороться со стихией помогут и моторизованные ранцевые огнетушители. Ими хорошо „работать“ по кромке огня», — написал Моор. Губернатор отметил, что в мае сотрудники «Покровки» спасли от огня три населенных пункта. «Из-за сильного ветра пламя буквально „перескакивало“ через минерализованные полосы и могло вплотную подойти к домам. Сутки наши пожарные отбивали деревню Преображенка. Отстояли. Помогли добровольцы из числа местных жителей», — рассказал глава региона.