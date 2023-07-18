Челябинцы готовы тратить миллионы на ремонт жилья

19 июля 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

54% челябинцев делают ремонт на собственные накопленные средства Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Челябинцы на ремонт жилья готовы потратить от 500 тысяч до 2 миллионов рублей, причем 54% горожан делают ремонт на собственные накопленные средства. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «В результате проведения опроса выяснилось, 54% жителей Челябинска делают ремонт на собственные накопленные средства, еще 46% берут для этого кредит, используют материнский капитал либо берут в долг у друзей или родственников. При этом из числа опрошенных 85% планирует ремонт жилья в ближайший год, а 30% будут делать косметический ремонт всего жилья, 26% проведут косметический или капитальный ремонт в отдельных помещениях, 21% ограничится небольшими работами, например, проведет ремонт сантехники или электрики, а еще 8% затевают капитальный ремонт всей квартиры или частного дома», — сообщили в пресс-службе. Аналитики отметили, 56% челябинцев, планирующих делать ремонт в ближайшее время, хотят потратить на проект до 500 тысяч рублей, 19% — от 500 тысяч до 1 млн рублей, 12% — от 1 млн до 2 млн рублей, а 6% опрошенных готовы отремонтировать жилье более чем за 2 млн рублей. За помощью во время капремонта жители Челябинска обращаются к родителям (24%), друзьям (20%), братьям и сестрам (5%), 9% просят помощи у коллег. При этом 32% опрошенных уверены в своих силах и не обращаются за чьей-либо поддержкой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинцы на ремонт жилья готовы потратить от 500 тысяч до 2 миллионов рублей, причем 54% горожан делают ремонт на собственные накопленные средства. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «В результате проведения опроса выяснилось, 54% жителей Челябинска делают ремонт на собственные накопленные средства, еще 46% берут для этого кредит, используют материнский капитал либо берут в долг у друзей или родственников. При этом из числа опрошенных 85% планирует ремонт жилья в ближайший год, а 30% будут делать косметический ремонт всего жилья, 26% проведут косметический или капитальный ремонт в отдельных помещениях, 21% ограничится небольшими работами, например, проведет ремонт сантехники или электрики, а еще 8% затевают капитальный ремонт всей квартиры или частного дома», — сообщили в пресс-службе. Аналитики отметили, 56% челябинцев, планирующих делать ремонт в ближайшее время, хотят потратить на проект до 500 тысяч рублей, 19% — от 500 тысяч до 1 млн рублей, 12% — от 1 млн до 2 млн рублей, а 6% опрошенных готовы отремонтировать жилье более чем за 2 млн рублей. За помощью во время капремонта жители Челябинска обращаются к родителям (24%), друзьям (20%), братьям и сестрам (5%), 9% просят помощи у коллег. При этом 32% опрошенных уверены в своих силах и не обращаются за чьей-либо поддержкой.