В Нижнем Тагиле продают немецкий кабриолет за 500 тысяч рублей. Фото

19 июля 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

В Нижнем Тагиле продается кабриолет Smart Roadster за полмиллиона рублей Фото: Московец Илья © URA.RU В Нижнем Тагиле выставили на продажу кабриолет Smart Roadster за 560 тысяч рублей. Автомобиль производился в начале 2000-х в Германии под руководством головной компании Mercedes-Benz Group. Объявление о продаже появилось на сайте «Дром». «Продажа Smart Roadster, 2003 год за 560 тысяч рублей. Летний, очень эмоциональный автомобиль который дарит несказанное удовольствие от вождения и прекрасное настроение на весь день. Малыш передвигается каждый день без каких-либо проблем», — пишет владелец кабриолета. Характеристики Smart Roadster: объем двигателя составляет 0,7 литров, мощность — 82 лошадиных сил, роботизированная коробка передач, задний привод, леворульная. По словам других владельцев немецкого кабриолета, ввиду малого веса и наличия турбонагнетателя, динамика авто кажется на уровне двухлитровых седанов на механической коробке передач. «Она настроена на быструю езду, если ехать в режиме автомат, передачи переключаются на 4-5 тысячах по тахометру. Поэтому, если хочется спокойной езды, следует переключаться вручную на 2,5 тысячах оборотах», — отметил автомобилист, имеющий дело с машиной из Германии. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбург на промышленную выставку «Иннопром-2023» привезли питерский электрокар. Стоимость автомобиля составляет порядка четырех миллионов рублей. В Нижнем Тагиле выставили на продажу кабриолет Smart Roadster Фото: сайт «Дром» Фото: сайт «Дром» Фото: сайт «Дром» Фото: сайт «Дром» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижнем Тагиле выставили на продажу кабриолет Smart Roadster за 560 тысяч рублей. Автомобиль производился в начале 2000-х в Германии под руководством головной компании Mercedes-Benz Group. Объявление о продаже появилось на сайте «Дром». «Продажа Smart Roadster, 2003 год за 560 тысяч рублей. Летний, очень эмоциональный автомобиль который дарит несказанное удовольствие от вождения и прекрасное настроение на весь день. Малыш передвигается каждый день без каких-либо проблем», — пишет владелец кабриолета. Характеристики Smart Roadster: объем двигателя составляет 0,7 литров, мощность — 82 лошадиных сил, роботизированная коробка передач, задний привод, леворульная. По словам других владельцев немецкого кабриолета, ввиду малого веса и наличия турбонагнетателя, динамика авто кажется на уровне двухлитровых седанов на механической коробке передач. «Она настроена на быструю езду, если ехать в режиме автомат, передачи переключаются на 4-5 тысячах по тахометру. Поэтому, если хочется спокойной езды, следует переключаться вручную на 2,5 тысячах оборотах», — отметил автомобилист, имеющий дело с машиной из Германии. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбург на промышленную выставку «Иннопром-2023» привезли питерский электрокар. Стоимость автомобиля составляет порядка четырех миллионов рублей.