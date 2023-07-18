На дороге между Кунашаком и селом Сары в Челябинской области две легковушки врезались в табун лошадей. Как сообщили URA.RU в официальной группе 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по региону в социальных сетях, в результате ДТП погибло две лошади.
«Был обнаружен съезд с дорожного полотна одного легкового автомобиля без опрокидывания и сильные повреждения второго автомобиля. Водитель легкового автомобиля Renault Fluence и пассажир были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи для госпитализации в областную клиническую больницу № 3 города Челябинск. В дорожно-транспортном происшествии погибли две лошади», — сообщили URA.RU в группе 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области в «ВКонтакте».
Там отметили, что происшествие случилось ночью. Сотрудники МЧС обследовали место происшествия на предмет разлива нефтепродуктов, а также обеспечивали безопасность до прибытия сотрудников ГИБДД.
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