18 июля 2023

На челябинской дороге два автомобиля въехали в табун лошадей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие бойни скота в селе Частоозерье. Курган , кони, домашний скот, лошади, домашнее животное, дорога, домашнее производство
В результате ДТП погибли две лошади Фото:

На дороге между Кунашаком и селом Сары в Челябинской области две легковушки врезались в табун лошадей. Как сообщили URA.RU в официальной группе 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по региону в социальных сетях, в результате ДТП погибло две лошади.

«Был обнаружен съезд с дорожного полотна одного легкового автомобиля без опрокидывания и сильные повреждения второго автомобиля. Водитель легкового автомобиля Renault Fluence и пассажир были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи для госпитализации в областную клиническую больницу № 3 города Челябинск. В дорожно-транспортном происшествии погибли две лошади», — сообщили URA.RU в группе 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области в «ВКонтакте».

Там отметили, что происшествие случилось ночью. Сотрудники МЧС обследовали место происшествия на предмет разлива нефтепродуктов, а также обеспечивали безопасность до прибытия сотрудников ГИБДД.

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На дороге между Кунашаком и селом Сары в Челябинской области две легковушки врезались в табун лошадей. Как сообщили URA.RU в официальной группе 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по региону в социальных сетях, в результате ДТП погибло две лошади. «Был обнаружен съезд с дорожного полотна одного легкового автомобиля без опрокидывания и сильные повреждения второго автомобиля. Водитель легкового автомобиля Renault Fluence и пассажир были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи для госпитализации в областную клиническую больницу № 3 города Челябинск. В дорожно-транспортном происшествии погибли две лошади», — сообщили URA.RU в группе 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области в «ВКонтакте». Там отметили, что происшествие случилось ночью. Сотрудники МЧС обследовали место происшествия на предмет разлива нефтепродуктов, а также обеспечивали безопасность до прибытия сотрудников ГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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