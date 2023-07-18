Чиновники навестили мальчика, потеравшего в пожаре мать Фото: Илья Московец © URA.RU

Курганские власти посетили ребенка, у которого в пожаре погибла мать. Заместитель губернатора по социальной политике Наталья Кирилова и начальник управления соцзащиты населения Елена Ситникова подарили ребенку конструктор «Лего» и сладости, написал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков).

«У Тимура самые страшные потери от пожаров. Он остался без мамы. Познакомились с ним в палате реанимации, в больнице. Тогда поручил взять семью под личный контроль своим коллегам. Сегодня они привезли мальчишке его любимый конструктор, „Лего“, сладкие подарки. Пока этого достаточно, чтобы у юного человека глаза загорелись радостью», — написал Шумков.

Губернатор добавил, что вне зависимости от выплат и видов материальной поддержки родственникам, чиновники будут заботиться о ребенке, чтобы его жизнь сложилась добрым образом. Сейчас решаются вопросы оформления опеки.

Ранее URA.RU писало, что сотрудник курганского военного завода спас ребенка при пожаре. 7 мая 2023 года при масштабном пожаре в СНТ в районе шоссе Тюнина мужчина из группы добровольцев на задымленной территории услышал крик ребенка. Он нашел мальчика и вытащил его на руках в безопасное место. Спасти мать ребенка не удалось.

Члены правительства Курганской области посетили мальчика, потерявшего в пожаре маму фото: telegram-канал «силаVправде (V.Шумков)», https://web.telegram.org/k/#@silavpravdevshumkov

Губернатор Вадим Шумков ранее лично встречался с ребенком в больнице. Он поручил позаботиться о мальчике и его семье фото: telegram-канал «силаVправде (V.Шумков)», https://web.telegram.org/k/#@silavpravdevshumkov