Курганские власти посетили ребенка, у которого в пожаре погибла мать. Заместитель губернатора по социальной политике Наталья Кирилова и начальник управления соцзащиты населения Елена Ситникова подарили ребенку конструктор «Лего» и сладости, написал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков).
«У Тимура самые страшные потери от пожаров. Он остался без мамы. Познакомились с ним в палате реанимации, в больнице. Тогда поручил взять семью под личный контроль своим коллегам. Сегодня они привезли мальчишке его любимый конструктор, „Лего“, сладкие подарки. Пока этого достаточно, чтобы у юного человека глаза загорелись радостью», — написал Шумков.
Губернатор добавил, что вне зависимости от выплат и видов материальной поддержки родственникам, чиновники будут заботиться о ребенке, чтобы его жизнь сложилась добрым образом. Сейчас решаются вопросы оформления опеки.
Ранее URA.RU писало, что сотрудник курганского военного завода спас ребенка при пожаре. 7 мая 2023 года при масштабном пожаре в СНТ в районе шоссе Тюнина мужчина из группы добровольцев на задымленной территории услышал крик ребенка. Он нашел мальчика и вытащил его на руках в безопасное место. Спасти мать ребенка не удалось.
Члены правительства Курганской области посетили мальчика, потерявшего в пожаре маму
Курганские власти посетили ребенка, у которого в пожаре погибла мать. Заместитель губернатора по социальной политике Наталья Кирилова и начальник управления соцзащиты населения Елена Ситникова подарили ребенку конструктор «Лего» и сладости, написал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков). «У Тимура самые страшные потери от пожаров. Он остался без мамы. Познакомились с ним в палате реанимации, в больнице. Тогда поручил взять семью под личный контроль своим коллегам. Сегодня они привезли мальчишке его любимый конструктор, „Лего“, сладкие подарки. Пока этого достаточно, чтобы у юного человека глаза загорелись радостью», — написал Шумков. Губернатор добавил, что вне зависимости от выплат и видов материальной поддержки родственникам, чиновники будут заботиться о ребенке, чтобы его жизнь сложилась добрым образом. Сейчас решаются вопросы оформления опеки. Ранее URA.RU писало, что сотрудник курганского военного завода спас ребенка при пожаре. 7 мая 2023 года при масштабном пожаре в СНТ в районе шоссе Тюнина мужчина из группы добровольцев на задымленной территории услышал крик ребенка. Он нашел мальчика и вытащил его на руках в безопасное место. Спасти мать ребенка не удалось.