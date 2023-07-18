Главы в ЯНАО готовятся к поездке губернатора по региону. Инсайд

19 июля 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

Главы муниципалитетов ждут приезда губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэры в ЯНАО начали подготовку к августовскому турне губернатора Дмитрия Артюхова. В связи с губернаторскими выборами «Честный маршрут» по региону пройдет более тщательно, сообщил URA.RU источник в истеблишменте. «Мэры спешно проверяют объекты, которые может посетить губернатор. Проблема в том, что точно никто не знает план поездки Артюхова, поэтому готовятся по полной», — сообщил источник. Инсайдер добавил, что Артюхов намерен спросить с градоначальников о решении вопросов, которые обсуждались на июньском совете глав — развитие муниципалитетов и благоустройство территорий. В правительстве ЯНАО агентству ответили, что плана по традиционной поездке губернатора пока что нет. Ранее URA.RU сообщало, что Артюхов начал «Честный маршрут» на полтора месяца раньше обычного. В июле он уже посетил Пуровский, Тазовский и Шурышкарский районы. Ранний объезд связан с выборами главы региона, которые пройдут этой осенью.

Мэры в ЯНАО начали подготовку к августовскому турне губернатора Дмитрия Артюхова. В связи с губернаторскими выборами «Честный маршрут» по региону пройдет более тщательно, сообщил URA.RU источник в истеблишменте. «Мэры спешно проверяют объекты, которые может посетить губернатор. Проблема в том, что точно никто не знает план поездки Артюхова, поэтому готовятся по полной», — сообщил источник. Инсайдер добавил, что Артюхов намерен спросить с градоначальников о решении вопросов, которые обсуждались на июньском совете глав — развитие муниципалитетов и благоустройство территорий. В правительстве ЯНАО агентству ответили, что плана по традиционной поездке губернатора пока что нет. Ранее URA.RU сообщало, что Артюхов начал «Честный маршрут» на полтора месяца раньше обычного. В июле он уже посетил Пуровский, Тазовский и Шурышкарский районы. Ранний объезд связан с выборами главы региона, которые пройдут этой осенью.