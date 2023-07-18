В ХМАО на руководство геологоразведочной фирмы завели уголовное дело из-за задержек зарплаты

Компания «Горизонт» задержала работникам зарплату за несколько месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следователи завели уголовное дело на руководство геологоразведочной фирмы «Горизонт» из Горноправдинска (ХМАО) из-за задержек по зарплате. Роструд ХМАО сообщил агентству, что предприятие привлекли к ответственности за нарушения, обнаруженные трудовой инспекцией в ходе проверки.

«Государственная инспекция труда в ХМАО провела внеплановую проверку в ООО „Горизонт“ по обращениям сотрудников из-за невыплаты заработной платы свыше двух месяцев, расчета при увольнении и иных выплат. Выявлена задолженность перед работниками за ноябрь—декабрь 2022 года, материалы проверки направлены в следственные органы, возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве.

Роструд ХМАО потребовал устранить нарушения и оштрафовал предприятие. Руководство «Горизонта» выполнило предписание ведомства, погасив задолженность перед сотрудниками за 2022 год. Однако, по данным за июль, предприятие должно работникам еще более восьми миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что работники геологоразведочной компании «Горизонт» жалуются на задержку заработной платы. Вахтовики ждут оплату за свой труд по несколько месяцев.