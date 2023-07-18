18 июля 2023

Курганскую больницу заставили убрать плесень в палатах и опасный мусор с территории

Прокуратура Кургана заставила наркодиспансер привести в порядок палаты и территорию
© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, койка, лечение, больничная палата, медицина, здравоохранение, больница
Курганский наркодиспансер проведет капремонт в здании по ул. 2-я Часовая (фото из архива) Фото:

Прокуратура Кургана заставила Курганский наркодиспансер привести в порядок палаты и территорию здания по ул. 2-я Часовая после жалобы в соцсети. Часть нарушений устранена, виновное должностное лицо наказано, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«В ходе прокурорской проверки, выявлены многочисленные нарушения правил обращения с медицинскими отходами в здании по улице 2-я Часовая в г. Кургане. На территории здания допускалось складирование мусора, металлолома, строительных отходов. Опасные отходы класса „Г“ находились вне мест их складирования и хранения. Крыльцо здания затоплено хозфекальными водами. Эксплуатация пищеблока велась с нарушениями санитарных правил и норм (нарушена целостность отделки, сколы плитки и краски на стенах, следы протечек на потолке и т. д.), в палатах присутствовали следы плесени, разрешение кирпичной кладки фасада здания», — говорится в сообщении ведомства.

После представления прокуратуры администрация больницы приняла меры: были устранены нарушения по хранению медицинских отходов, подтоплению территории диспансера, заключены договоры с подрядчиками, составлена проектно-сметная документация на проведение капремонта здания. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Вопрос о проведении капремонта диспансера прокурор взял на контроль.

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Прокуратура Кургана заставила Курганский наркодиспансер привести в порядок палаты и территорию здания по ул. 2-я Часовая после жалобы в соцсети. Часть нарушений устранена, виновное должностное лицо наказано, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «В ходе прокурорской проверки, выявлены многочисленные нарушения правил обращения с медицинскими отходами в здании по улице 2-я Часовая в г. Кургане. На территории здания допускалось складирование мусора, металлолома, строительных отходов. Опасные отходы класса „Г“ находились вне мест их складирования и хранения. Крыльцо здания затоплено хозфекальными водами. Эксплуатация пищеблока велась с нарушениями санитарных правил и норм (нарушена целостность отделки, сколы плитки и краски на стенах, следы протечек на потолке и т. д.), в палатах присутствовали следы плесени, разрешение кирпичной кладки фасада здания», — говорится в сообщении ведомства. После представления прокуратуры администрация больницы приняла меры: были устранены нарушения по хранению медицинских отходов, подтоплению территории диспансера, заключены договоры с подрядчиками, составлена проектно-сметная документация на проведение капремонта здания. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Вопрос о проведении капремонта диспансера прокурор взял на контроль.
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