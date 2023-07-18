Курганскую больницу заставили убрать плесень в палатах и опасный мусор с территории

Прокуратура Кургана заставила наркодиспансер привести в порядок палаты и территорию

19 июля 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Курганский наркодиспансер проведет капремонт в здании по ул. 2-я Часовая (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокуратура Кургана заставила Курганский наркодиспансер привести в порядок палаты и территорию здания по ул. 2-я Часовая после жалобы в соцсети. Часть нарушений устранена, виновное должностное лицо наказано, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «В ходе прокурорской проверки, выявлены многочисленные нарушения правил обращения с медицинскими отходами в здании по улице 2-я Часовая в г. Кургане. На территории здания допускалось складирование мусора, металлолома, строительных отходов. Опасные отходы класса „Г“ находились вне мест их складирования и хранения. Крыльцо здания затоплено хозфекальными водами. Эксплуатация пищеблока велась с нарушениями санитарных правил и норм (нарушена целостность отделки, сколы плитки и краски на стенах, следы протечек на потолке и т. д.), в палатах присутствовали следы плесени, разрешение кирпичной кладки фасада здания», — говорится в сообщении ведомства. После представления прокуратуры администрация больницы приняла меры: были устранены нарушения по хранению медицинских отходов, подтоплению территории диспансера, заключены договоры с подрядчиками, составлена проектно-сметная документация на проведение капремонта здания. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Вопрос о проведении капремонта диспансера прокурор взял на контроль. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура Кургана заставила Курганский наркодиспансер привести в порядок палаты и территорию здания по ул. 2-я Часовая после жалобы в соцсети. Часть нарушений устранена, виновное должностное лицо наказано, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «В ходе прокурорской проверки, выявлены многочисленные нарушения правил обращения с медицинскими отходами в здании по улице 2-я Часовая в г. Кургане. На территории здания допускалось складирование мусора, металлолома, строительных отходов. Опасные отходы класса „Г“ находились вне мест их складирования и хранения. Крыльцо здания затоплено хозфекальными водами. Эксплуатация пищеблока велась с нарушениями санитарных правил и норм (нарушена целостность отделки, сколы плитки и краски на стенах, следы протечек на потолке и т. д.), в палатах присутствовали следы плесени, разрешение кирпичной кладки фасада здания», — говорится в сообщении ведомства. После представления прокуратуры администрация больницы приняла меры: были устранены нарушения по хранению медицинских отходов, подтоплению территории диспансера, заключены договоры с подрядчиками, составлена проектно-сметная документация на проведение капремонта здания. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Вопрос о проведении капремонта диспансера прокурор взял на контроль.