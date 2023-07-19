В Екатеринбург вернется международный кинофестиваль, но с новым руководством

В Екатеринбурге в сентябре пройдет международный фестиваль дебютов «Одна шестая»

Фильмы в рамках кинофестиваля можно будет посмотреть бесплатно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге анонсировали сроки II международного фестиваля дебютов «Одна шестая» — он пройдет с 15 по 20 сентября. В этом году сменились не только даты проведения мероприятия, но и руководство: на замену режиссеру Алексею Федорченко придет его коллега Евгений Григорьев — именно он станет новым президентом фестиваля.

«У фестиваля также сменилась команда. Его президентом стал директор по развитию Свердловской киностудии, режиссер Евгений Григорьев, а программным директором — кинокритик Егор Москвитин», — рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловской киностудии.

Григорьев заметил, что, несмотря на перестановки в руководстве, цели и задачи фестиваля остаются прежними. «Что касается моей точки зрения, то, очевидно, что на нее влияет моя должность — директор по развитию. Поэтому фестиваль для меня — это инструмент развития Свердловской киностудии и кинопроизводства на Урале», — заявил режиссер.

Сейчас организаторы собирают заявки от кинематографистов из страны Европы и Азии. От них требуется игровой фильм не менее 60 минут длиной или 45-минутный неигровой дебют.

В прошлом году в программу вошли 30 картин из России, Словении, Хорватии, Испании, Туркменистана, Казахстана и других стран. Их показывали екатеринбуржцам бесплатно. Также в рамках фестиваля состоялись сценарные и актерские лаборатории, спецпоказы и многое другое. Мероприятие проходило с 12 по 17 августа, на него приехали звезды кино — Евгений Цыганов (фильмы «Битва за Севастополь», «Питер FM»), Маруся Климова (сериалы «Звоните ДиКаприо!», «Проект „Анна Николаевна“»), Анна Котова-Дерябина («Аритмия», «Мылодрама», «Учителя»), Елизавета Шакира (сериалы «Нулевой пациент», «Контейнер», «Содержанки»).