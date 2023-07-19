Минюст РФ сможет устраивать внеплановые проверки иноагентов

В Совете Федерации одобрили закон, позволяющий Минюсту РФ проводить внеплановые проверки иностранных агентов. Информация опубликована на сайте Совфеда.
Согласно закону, проверять иностранных агентов будут в случае нарушения ими российского законодательства. «Устанавливается, что в отношении указанных лиц, если они своими действиями (бездействием) способствовали такому нарушению, могут проводиться внеплановые проверки», — говорится в сообщении. Кроме того, закон предусматривает запрет какой-либо поддержки от государства для иноагентов.
Ранее Верховный суд РФ выпустил постановление, согласно которому, иностранным агентам запрещается быть наблюдателями на выборах. Уточняется, что им будет запрещено препятствовать выдвижению кандидатов, передает RT.
В Совете Федерации одобрили закон, позволяющий Минюсту РФ проводить внеплановые проверки иностранных агентов. Информация опубликована на сайте Совфеда. Согласно закону, проверять иностранных агентов будут в случае нарушения ими российского законодательства. «Устанавливается, что в отношении указанных лиц, если они своими действиями (бездействием) способствовали такому нарушению, могут проводиться внеплановые проверки», — говорится в сообщении. Кроме того, закон предусматривает запрет какой-либо поддержки от государства для иноагентов. Ранее Верховный суд РФ выпустил постановление, согласно которому, иностранным агентам запрещается быть наблюдателями на выборах. Уточняется, что им будет запрещено препятствовать выдвижению кандидатов, передает RT.