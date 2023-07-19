Минюст РФ сможет устраивать внеплановые проверки иноагентов

Совфед РФ одобрил закон, позволяющий Минюсту проводить внеплановые проверки иноагентов
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, закон, обвинение, преступление, правосудие, суд
Минюст сможет проводить внеплановые проверки иноагентов Фото:

В Совете Федерации одобрили закон, позволяющий Минюсту РФ проводить внеплановые проверки иностранных агентов. Информация опубликована на сайте Совфеда.

Согласно закону, проверять иностранных агентов будут в случае нарушения ими российского законодательства. «Устанавливается, что в отношении указанных лиц, если они своими действиями (бездействием) способствовали такому нарушению, могут проводиться внеплановые проверки», — говорится в сообщении. Кроме того, закон предусматривает запрет какой-либо поддержки от государства для иноагентов.

Ранее Верховный суд РФ выпустил постановление, согласно которому, иностранным агентам запрещается быть наблюдателями на выборах. Уточняется, что им будет запрещено препятствовать выдвижению кандидатов, передает RT.

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В Совете Федерации одобрили закон, позволяющий Минюсту РФ проводить внеплановые проверки иностранных агентов. Информация опубликована на сайте Совфеда. Согласно закону, проверять иностранных агентов будут в случае нарушения ими российского законодательства. «Устанавливается, что в отношении указанных лиц, если они своими действиями (бездействием) способствовали такому нарушению, могут проводиться внеплановые проверки», — говорится в сообщении. Кроме того, закон предусматривает запрет какой-либо поддержки от государства для иноагентов. Ранее Верховный суд РФ выпустил постановление, согласно которому, иностранным агентам запрещается быть наблюдателями на выборах. Уточняется, что им будет запрещено препятствовать выдвижению кандидатов, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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