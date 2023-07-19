Вблизи озера Акакуль созрели грибы
В лесах вблизи озера Акакуль (Озерск) Челябинской области созрел урожай грибов. Фотографиями поделилась Юлия Я. в социальных сетях.
«Чую, к выходным будет апокалипсис. Растут малышки вместе с дождиком в лесах Акакуля», — сообщила Юлия Я. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область.» в соцсети «ВКонтакте».
Женщина смогла собрать шесть белых грибов и несколько десятков лисичек. Юлия Я. также нашла один подосиновик.
Женщина собрала несколько десятков лисичек
В лесах вблизи Акакуля растут белые грибы
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