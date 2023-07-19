В лесах челябинского озера созрели грибы. Фото

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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, осень в лесу, белый гриб
Вблизи озера Акакуль созрели грибы Фото:

В лесах вблизи озера Акакуль (Озерск) Челябинской области созрел урожай грибов. Фотографиями поделилась Юлия Я. в социальных сетях.

«Чую, к выходным будет апокалипсис. Растут малышки вместе с дождиком в лесах Акакуля», — сообщила Юлия Я. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область.» в соцсети «ВКонтакте».

Женщина смогла собрать шесть белых грибов и несколько десятков лисичек. Юлия Я. также нашла один подосиновик.

Женщина собрала несколько десятков лисичек
Женщина собрала несколько десятков лисичек
В лесах вблизи Акакуля растут белые грибы
В лесах вблизи Акакуля растут белые грибы

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В лесах вблизи озера Акакуль (Озерск) Челябинской области созрел урожай грибов. Фотографиями поделилась Юлия Я. в социальных сетях. «Чую, к выходным будет апокалипсис. Растут малышки вместе с дождиком в лесах Акакуля», — сообщила Юлия Я. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область.» в соцсети «ВКонтакте». Женщина смогла собрать шесть белых грибов и несколько десятков лисичек. Юлия Я. также нашла один подосиновик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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