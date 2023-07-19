Вблизи озера Акакуль созрели грибы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В лесах вблизи озера Акакуль (Озерск) Челябинской области созрел урожай грибов. Фотографиями поделилась Юлия Я. в социальных сетях.

«Чую, к выходным будет апокалипсис. Растут малышки вместе с дождиком в лесах Акакуля», — сообщила Юлия Я. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область.» в соцсети «ВКонтакте».

Женщина смогла собрать шесть белых грибов и несколько десятков лисичек. Юлия Я. также нашла один подосиновик.

Женщина собрала несколько десятков лисичек фото: Юлия Я. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область.» в соцсети «ВКонтакте».