Российские войска продвинулись на фронте на километры

ВС РФ продвинулись на два километра на фронте, сообщили в Минобороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия продвинулась более, чем на километр в глубину на купянском направлении, а также до двух километров на фронте. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Продвижение российских подразделений на купянском направлении составило более километра в глубину и до двух километров на фронте», — говорится в сообщении. Заявление ведомства было сделано в ходе брифинга.
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