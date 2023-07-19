Российские войска продвинулись на фронте на километры

Минобороны: продвижение ВС РФ на фронте составило до двух километров
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ВС РФ продвинулись на два километра на фронте, сообщили в Минобороны Фото:
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Российская армия продвинулась более, чем на километр в глубину на купянском направлении, а также до двух километров на фронте. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Продвижение российских подразделений на купянском направлении составило более километра в глубину и до двух километров на фронте», — говорится в сообщении. Заявление ведомства было сделано в ходе брифинга.

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Российская армия продвинулась более, чем на километр в глубину на купянском направлении, а также до двух километров на фронте. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Продвижение российских подразделений на купянском направлении составило более километра в глубину и до двух километров на фронте», — говорится в сообщении. Заявление ведомства было сделано в ходе брифинга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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