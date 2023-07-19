Российские войска продвинулись на фронте на километры

Минобороны: продвижение ВС РФ на фронте составило до двух километров

19 июля 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

ВС РФ продвинулись на два километра на фронте, сообщили в Минобороны Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия продвинулась более, чем на километр в глубину на купянском направлении, а также до двух километров на фронте. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Продвижение российских подразделений на купянском направлении составило более километра в глубину и до двух километров на фронте», — говорится в сообщении. Заявление ведомства было сделано в ходе брифинга.

Российская армия продвинулась более, чем на километр в глубину на купянском направлении, а также до двух километров на фронте. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Продвижение российских подразделений на купянском направлении составило более километра в глубину и до двух километров на фронте», — говорится в сообщении. Заявление ведомства было сделано в ходе брифинга.