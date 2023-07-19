Польша, Венгрия, Болгария и Румыния запретили Украине ввозить зерно 19 июля 2023 в 17:25 Размер текста - 17 + Ряд стран запретил ввоз украинского зерна на свои территории Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия продлили запрет на ввоз украинского зерна на свои территории. Об этом сообщил польский министр сельского хозяйства Иштван Надь. «Направляясь на встречу в Варшаве, министр сельского хозяйства Иштван Надь заявил, что пять стран (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) попросят сохранить запрет на импорт четырех украинских продуктов — пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника», — передает слова Иштвана Надя издание Euractiv. Уточняется, что транзитные поставки через территории сохранятся. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна не намерена открывать свой рынок для украинского зерна. Он подчеркнул, что Варшава будет действовать жестко в вопросах защиты интересов внутреннего рынка. Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия продлили запрет на ввоз украинского зерна на свои территории. Об этом сообщил польский министр сельского хозяйства Иштван Надь. «Направляясь на встречу в Варшаве, министр сельского хозяйства Иштван Надь заявил, что пять стран (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) попросят сохранить запрет на импорт четырех украинских продуктов — пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника», — передает слова Иштвана Надя издание Euractiv. Уточняется, что транзитные поставки через территории сохранятся. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна не намерена открывать свой рынок для украинского зерна. Он подчеркнул, что Варшава будет действовать жестко в вопросах защиты интересов внутреннего рынка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям