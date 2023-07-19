Польша, Венгрия, Болгария и Румыния запретили Украине ввозить зерно

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Уборка зерновых в Херсонской области. Херсон, пшеница, зерно, сельское хозяйство, херсон, уборка зерна
Ряд стран запретил ввоз украинского зерна на свои территории Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия продлили запрет на ввоз украинского зерна на свои территории. Об этом сообщил польский министр сельского хозяйства Иштван Надь.

«Направляясь на встречу в Варшаве, министр сельского хозяйства Иштван Надь заявил, что пять стран (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) попросят сохранить запрет на импорт четырех украинских продуктов — пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника», — передает слова Иштвана Надя издание Euractiv. Уточняется, что транзитные поставки через территории сохранятся.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна не намерена открывать свой рынок для украинского зерна. Он подчеркнул, что Варшава будет действовать жестко в вопросах защиты интересов внутреннего рынка.

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Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия продлили запрет на ввоз украинского зерна на свои территории. Об этом сообщил польский министр сельского хозяйства Иштван Надь. «Направляясь на встречу в Варшаве, министр сельского хозяйства Иштван Надь заявил, что пять стран (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) попросят сохранить запрет на импорт четырех украинских продуктов — пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника», — передает слова Иштвана Надя издание Euractiv. Уточняется, что транзитные поставки через территории сохранятся. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна не намерена открывать свой рынок для украинского зерна. Он подчеркнул, что Варшава будет действовать жестко в вопросах защиты интересов внутреннего рынка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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